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Важно знать: 5 главных показателей состояния здоровья

Эксперты назвали пять самых главных показателей здоровья, на которые важно обращать внимание

сегодня, 18:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Здоровье бесценно и беречь его нужно смолоду. Эксперты говорят, что есть множество показателей, которые нужно постоянно держать под контролем, но важно уделять внимание хотя бы этим пяти пунктам. 

Важно знать: 5 главных показателей состояния здоровья

5 главных показателей здоровья (фото из открытых источников)

Артериальное давление

- Гипертония (регулярное повышенное давление) увеличивает риск развития атеросклероза, сердечного приступа и инсульта. На ранней стадии не имеет симптомов.

- Гипотония (регулярное пониженное давление) может быть признаком расстройства сердечно-сосудистой системы, язвенной болезни желудка, туберкулеза, заболеваний печени, желчного пузыря, нервной системы, эндокринных органов.

Чтобы не допустить развитие этих заболеваний, нужно периодически проверять свое артериальное давление. 

Температура тела

Эксперты указывают, что средняя температура здоровых людей составляет 36,6°C. Но у кого-то она может быть 35,5°C, а у других — 37°C. В течение дня температура может меняться в зависимости от времени года, возраста, приема пищи и других факторов. Важно обращать внимание на существенное изменение привычной температуры и ухудшение общего состояния. 

Уровень сахара в крови

Гипергликемия (повышенное содержание глюкозы) провоцирует воспалительный процесс и повреждает кровеносные сосуды.

Норма сахара: — 3,5–5,5 ммоль/л (60-100 мг/дл).

Признак диабета 2 типа: 11 ммоль/л (200 мг/дл) и выше.

Тем, кто в группе риска (возраст от 45 лет, сидячая работа, избыточный вес, наследственность), стоит проверять сахар 1 раз в год. В остальных случаях достаточно делать это 1 раз в 3 года.

Родинки

Чем больше у вас родинок на теле, тем выше риск развития злокачественной опухоли. Раз в месяц желательно самостоятельно осматривать свое тело, чтобы отметить те или иные изменения (ассиметрию, цвет, размер, динамику роста) и обратиться к дерматологу, если вас что-то беспокоит.

Состояние зубов

Люди с заболеваниями тканей, окружающих зубы, чаще страдают от инфарктов и инсультов. Проблемы с деснами связывают с усугублением диабета, особенно у тех, кто курит. Важно тщательно чистить зубы дважды в день и использовать зубную нить. Раз в год посещайте стоматолога.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие пищевые привычки только кажутся здоровыми.


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