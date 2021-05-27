Какие пищевые привычки только кажутся здоровыми

Здоровое питание – это один из элементов здорового образа жизни. Но постоянный контроль веса и жесткие ограничения в питании могут перерасти в одержимость и серьезно навредить вашему здоровью. Какие пищевые привычки лишь только кажутся безобидными?

Пищевые привычки, которые лишь кажутся здоровыми (фото из открытых источников)

Приводить себя в форму к лету

Весной многие женщины активно стараются сбросить лишний вес и подтянуть фигуру, но достигнув желанного результата, они снова расслабляются и возвращаются к прежнему рациону и привычному образу жизни. Однако такие скачки в питании вредят организму, ведь он испытывает стресс. Делайте правильное питание своим образом жизни, а не средством "скорой помощи".

Подсчитывать белки, жиры и углеводы

Эксперты говорят, что не нужно постоянно вести контроль своего рациона, в частности считать, сколько в нем присутствует белков, жиров и углеводов. Такая привычка может превратиться в настоящее пищевое расстройство.

Наказывать себя за слабости

За употребление сладостей (срыв диеты) многие люди наказывают себя с помощью голодания или усиленных тренировок. Но все, что они добиваются таким поведением — это стресс для организма, которые может спровоцировать ухудшения самочувствия. Чувство вины лишь ослабевает мотивацию, так что не поддавайтесь ему.

Делить продукты на хорошие и плохие

Научитесь относиться к еде просто и не пытайтесь сделать свой рацион максимально "правильным", потому что не бывает абсолютно вредной или абсолютно полезной еды.

Следовать чужим системам питания

Организм каждого человека уникален и диета, которые помогает одному, может пагубно отразиться на здоровье другого. Поэтому, выбирая себе режим питания, прислушивайтесь всегда к своему телу, а не советам друзей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки способствуют преждевременному старению.

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