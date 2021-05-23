Какие привычки способствуют преждевременному старению

Некоторые привычки, которыми в той или иной степени грешит почти каждый из нас, оказывают негативный эффект на состояние организма, в частности они способствуют преждевременному старению. От чего лучше отказаться?

Ранее старение (фото из открытых источников)

Сахаросодержащие напитки

Американские исследователи отмечают, что следует ограничить, а лучше полностью отказаться от употребления сладких газированных напитков. В их составе много сахара, красителей, усилителей вкуса и других добавок, которые "бьют" по метаболизму и могут ускорить процесс старения клеток.

Злоупотребление алкоголем

Не секрет, что алкогольные напитки негативно влияют на организм, особенно, если употреблять их часто и в неконтролируемом количестве. Алкоголь обезвоживает организм, вызывая воспалительные процессы.

Недосып

Ученые говорят, что недостаток сна останавливает процесс регенерации, который происходит во время ночного отдыха.

Курение

Это одна вредная привычка, от которой нужно срочно избавляться, потому что вдыхание дыма провоцирует сужение кровеносных сосудов и нарушает циркуляцию кислорода в организме.

Стресс

Исследователи говорят, что регулярный стресс является одной из причин преждевременного старения. Дело в том, что в таком состоянии укорачиваются теломеры — структуры внутри каждой клетки, содержащие генетическую информацию.

Напомним, что здоровое питание меняет к лучшему нашу внешность, самочувствие, настроение, заряжает энергией, поэтому добавляйте в рацион правильные продукты, в частности, пищевые добавки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Кентуккийского университета рассказали, какая диета способна улучшить мозговую деятельность и замедлить старение.

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