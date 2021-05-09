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Диетологи назвали лучшие добавки для борьбы со старением

Диетологи перечислили добавки, которые необходимо добавить в свой рацион, потому что они помогают бороться со старением

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Здоровое питание меняет к лучшему нашу внешность, самочувствие, настроение, заряжает энергией, поэтому добавляйте в рацион правильные продукты, в частности, пищевые добавки.

Диетологи назвали лучшие добавки для борьбы со старением

Как бороться со старением (фото из открытых источников)

Эксперты назвали лучшие из них, которые помогают бороться со старением.

Куркумин

Это липофильный пигмент с высокой ценностью для здоровья человека. Куркумин стал одной из самых популярных пищевых добавок в мире и особенно ценится за свое омолаживающее действие.

Он содержится в куркуме, поэтому диетологи рекомендуют почаще добавлять эту специю в свой рацион.

С помощью куркумина в организме активируются определенные белки (AMPK), которые помогают бороться с повреждением клеток свободными радикалами и способствуют долголетию.

EGCG

Для тех, кто хочет похудеть и замедлить время, врачи советуют добавить в рацион катехин EGCG, содержащийся в больших количествах в зеленом чае. Он способен вызвать аутофагию — естественный процесс очищения и обновления клеток.

Также исследования доказали, что эта пищевая добавка снижает уровень "вредного" холестерина и повышает уровень гормона лептина, ответственного за чувство сытости.

CoQ10

Эта добавка тоже помогает продлить молодость за счет уменьшения накопления свободных радикалов в организме, которые ускоряют процесс старения и могут привести к серьезным заболеваниям.

Также CoQ10 поддерживает иммунную систему, помогая организму справляться с внешними инфекциями.

Напомним, ученые из Кентуккийского университета рассказали, какая диета способна улучшить мозговую деятельность и замедлить старение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты питания стоит добавить в рацион, потому что они замедляют старение кожи.


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/118744-luchshie-dobavki-dlya-borby-so-stareniem-po-mneniyu-dietologa.html
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