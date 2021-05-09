Диетологи назвали лучшие добавки для борьбы со старением

Здоровое питание меняет к лучшему нашу внешность, самочувствие, настроение, заряжает энергией, поэтому добавляйте в рацион правильные продукты, в частности, пищевые добавки.

Как бороться со старением (фото из открытых источников)

Эксперты назвали лучшие из них, которые помогают бороться со старением.

Куркумин

Это липофильный пигмент с высокой ценностью для здоровья человека. Куркумин стал одной из самых популярных пищевых добавок в мире и особенно ценится за свое омолаживающее действие.

Он содержится в куркуме, поэтому диетологи рекомендуют почаще добавлять эту специю в свой рацион.

С помощью куркумина в организме активируются определенные белки (AMPK), которые помогают бороться с повреждением клеток свободными радикалами и способствуют долголетию.

EGCG

Для тех, кто хочет похудеть и замедлить время, врачи советуют добавить в рацион катехин EGCG, содержащийся в больших количествах в зеленом чае. Он способен вызвать аутофагию — естественный процесс очищения и обновления клеток.

Также исследования доказали, что эта пищевая добавка снижает уровень "вредного" холестерина и повышает уровень гормона лептина, ответственного за чувство сытости.

CoQ10

Эта добавка тоже помогает продлить молодость за счет уменьшения накопления свободных радикалов в организме, которые ускоряют процесс старения и могут привести к серьезным заболеваниям.

Также CoQ10 поддерживает иммунную систему, помогая организму справляться с внешними инфекциями.

Напомним, ученые из Кентуккийского университета рассказали, какая диета способна улучшить мозговую деятельность и замедлить старение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты питания стоит добавить в рацион, потому что они замедляют старение кожи.

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