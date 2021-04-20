Перечислены продукты, замедляющие старение кожи

BTC/USD
55159.38
ETH/USD
2144.98
LTC/USD
250.59
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Поддерживать кожу здоровой и молодой можно без помощи дорогих услуг салонов красоты и антивозрастных кремов. Просто добавьте в свой рацион несколько продуктов, которые помогают замедлить процесс старения кожи. Что нужно включить в рацион?
Какие продукты помогут замедлить старение кожи (фото из открытых источников)
Тыквенные семечки
В составе тыквенных семечек содержится много витаминов, ценных микроэлементов и жирных кислот, которые замедляют процесс старения, способствуют регенерации и обновлению клеток, а также улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Еще семена тыквы богаты на цинк, который предотвращает развитие акне.
Жирная рыба
Обогащайте свой рацион жирной рыбой, в частности семгой, лососем, скумбрией, которые содержат омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительными свойствами. С их помощью улучшается здоровье кожи, волос и ногтей. Также в жирных сортах рыбы много цинка, а этот элемент способствует выработке коллагена и замедляет преждевременный процесс старения.
Цитрусовые
Главный активный компонент апельсина, грейпфрута, лайма и лимона — витамин С. Он замедляет процесс старения клеток, сохраняет упругость и эластичность кожи, а также укрепляет иммунитет, поэтому особенно актуален в зимне-весенний сезон.
Орехи
В орехах содержится много витамина Е, который помогает сохранить в организме водный баланс, тем самым делая кожу упругой. А железо и цинк, входящие в состав миндаля, кешью и грецких орехов, обеспечивают поставку кислорода клеткам и препятствуют старению кожи.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-нутрициолог Кристина Шереметьева рассказала, как употребление алкоголя сказывается на коже.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости