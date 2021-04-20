Перечислены продукты, замедляющие старение кожи

Поддерживать кожу здоровой и молодой можно без помощи дорогих услуг салонов красоты и антивозрастных кремов. Просто добавьте в свой рацион несколько продуктов, которые помогают замедлить процесс старения кожи. Что нужно включить в рацион?

Какие продукты помогут замедлить старение кожи (фото из открытых источников)

Тыквенные семечки

В составе тыквенных семечек содержится много витаминов, ценных микроэлементов и жирных кислот, которые замедляют процесс старения, способствуют регенерации и обновлению клеток, а также улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Еще семена тыквы богаты на цинк, который предотвращает развитие акне.

Жирная рыба

Обогащайте свой рацион жирной рыбой, в частности семгой, лососем, скумбрией, которые содержат омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительными свойствами. С их помощью улучшается здоровье кожи, волос и ногтей. Также в жирных сортах рыбы много цинка, а этот элемент способствует выработке коллагена и замедляет преждевременный процесс старения.

Цитрусовые

Главный активный компонент апельсина, грейпфрута, лайма и лимона — витамин С. Он замедляет процесс старения клеток, сохраняет упругость и эластичность кожи, а также укрепляет иммунитет, поэтому особенно актуален в зимне-весенний сезон.

Орехи

В орехах содержится много витамина Е, который помогает сохранить в организме водный баланс, тем самым делая кожу упругой. А железо и цинк, входящие в состав миндаля, кешью и грецких орехов, обеспечивают поставку кислорода клеткам и препятствуют старению кожи.

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