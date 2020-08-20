Как употребление алкоголя сказывается на коже

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Светлана Шкурупий
Все знают о том, что алкоголь в большом количестве негативно влияет на организм, провоцируя развитие множества заболеваний. А еще он плохо сказывается на состоянии нашей кожи. Об этом на своей странице в Instagram рассказала врач-нутрициолог Кристина Шереметьева.
Специалист отметила, что из-за частого употребления спиртных напитков кожа обезвоживается, на лице начинают появляться морщины. Алкоголь разрушает аскорбиновую кислоту и витамин Е (токоферол), которые участвуют в производстве коллагена. Также он вызывает хроническую красноту кожи, поражая сосуды, и провоцируя воспалительные процессы.
Tverdohlib | Источник: Getty Images/iStockphoto
Помимо этого, кожа лица постепенно становится дряблой, красноватой, раздувается нос, расширяются и загрязняются поры, усиливаются мимические морщины, появляются круги под глазами.
А вот прыщи при регулярном употреблении алкоголя могут появится из-за нарушения гормонального баланса, аллергической реакции, проблемах с печенью и поджелудочной железой.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, может ли алкоголизм передаваться по наследству.
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