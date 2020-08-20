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Как употребление алкоголя сказывается на коже

Алкоголь провоцирует появления морщин и сухость кожи

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Все знают о том, что алкоголь в большом количестве негативно влияет на организм, провоцируя развитие множества заболеваний. А еще он плохо сказывается на состоянии нашей кожи. Об этом на своей странице в Instagram рассказала врач-нутрициолог Кристина Шереметьева.

Специалист отметила, что из-за частого употребления спиртных напитков кожа обезвоживается, на лице начинают появляться морщины. Алкоголь разрушает аскорбиновую кислоту и витамин Е (токоферол), которые участвуют в производстве коллагена. Также он вызывает хроническую красноту кожи, поражая сосуды, и провоцируя воспалительные процессы.

Как употребление алкоголя сказывается на коже

Tverdohlib | Источник: Getty Images/iStockphoto

Помимо этого, кожа лица постепенно становится дряблой, красноватой, раздувается нос, расширяются и загрязняются поры, усиливаются мимические морщины, появляются круги под глазами.

А вот прыщи при регулярном употреблении алкоголя могут появится из-за нарушения гормонального баланса, аллергической реакции, проблемах с печенью и поджелудочной железой.


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, может ли алкоголизм передаваться по наследству.


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