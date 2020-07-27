Может ли алкоголизм передаваться по наследству

Язык
BTC/USD
10269.93
ETH/USD
324.96
LTC/USD
49.26
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.39
Светлана Шкурупий
Алкоголизм - одна из самых распространенных проблем современного общества. Это заболевание имеет не только медицинские и социальные, но и психологические последствия. На своей странице в Instagram врач-нарколог Тимур Мамедов рассказал, может ли алкоголизм передаваться генетически.
Специалист
отметил, что мнения на эту тему расходиться. Одни ученые утверждают, что
ребенок, рожденный в семье алкоголиков, повторит их судьбу, потому что
зависимость от спиртного заложена у него в генах. Другие же считают, что
алкоголизм является скорее проблемой, а не заболеванием, поэтому воспитания и
окружение может повлиять на ребенка таким образом, что он выберет другой путь.
И тем не менее, доказано, что сам алкоголизм по наследству не передается, лишь предрасположенность к нему. То есть, ребенок родителей-алкоголиков быстрее поддастся зависимости, если будет употреблять спиртные напитки. В данном случае, заболевание будет быстро прогрессировать и медицинская помощь нужна будет на ранней стадии. А все дело в том, что ребенок воспитывался в семье, где взрослые всегда пили алкоголь и возможно приобщали к нему и детей. Воспитываясь в таком окружении, ребенок копирует манеры и поведение своих родителей, поэтому риск алкогольной зависимости у него стремительно повышается.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими продуктами нельзя закусывать алкоголь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости