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Может ли алкоголизм передаваться по наследству

Алкоголизм наносит большой вред организму

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Может ли алкоголизм передаваться по наследству

Алкоголизм - одна из самых распространенных проблем современного общества. Это заболевание имеет не только медицинские и социальные, но и психологические последствия. На своей странице в Instagram врач-нарколог Тимур Мамедов рассказал, может ли алкоголизм передаваться генетически.

Специалист отметил, что мнения на эту тему расходиться. Одни ученые утверждают, что ребенок, рожденный в семье алкоголиков, повторит их судьбу, потому что зависимость от спиртного заложена у него в генах. Другие же считают, что алкоголизм является скорее проблемой, а не заболеванием, поэтому воспитания и окружение может повлиять на ребенка таким образом, что он выберет другой путь.

И тем не менее, доказано, что сам алкоголизм по наследству не передается, лишь предрасположенность к нему. То есть, ребенок родителей-алкоголиков быстрее поддастся зависимости, если будет употреблять спиртные напитки. В данном случае, заболевание будет быстро прогрессировать и медицинская помощь нужна будет на ранней стадии. А все дело в том, что ребенок воспитывался в семье, где взрослые всегда пили алкоголь и возможно приобщали к нему и детей. Воспитываясь в таком окружении, ребенок копирует манеры и поведение своих родителей, поэтому риск алкогольной зависимости у него стремительно повышается.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими продуктами нельзя закусывать алкоголь.


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