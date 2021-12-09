Какие продукты приносят пользу здоровью после 40 лет

С возрастом обменные процессы в организме замедляются и могут возникнуть различные нарушения. Но поддерживать здоровье можно с помощью правильного питания. Эксперты перечислили продукты, которые стоит добавить в рацион после 40 лет.

Что нужно есть после 40 лет (фото из открытых источников)

Диетологи отметили, что потребление некоторых продуктов помогает не только сохранить здоровье органов, но и омолодить их. В первую очередь, в меню нужно добавить жирные сорта рыбы, потому что в них много витаминов и полезных веществ, в частности омега-3 ненасыщенные кислоты, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в рацион необходимо добавить томаты, потому что они богаты ликопином — мощным антиоксидантом, который также уменьшает риск сердечных недугов и улучшает иммунную функцию.

После 40 лет эксперты советуют употреблять брокколи, в ней много витамина А, С, Е, К, а также клетчатки, фосфора, фолиевой кислоты, магния, железа. А еще добавьте в меню батат, цельнозерновые продукты, сою, ягоды, в частности чернику.

Напомним, что с варикозной болезнью сталкиваются до 60% населения планеты и причины ее возникновения могут быть разные. Если вы хотите предотвратить недуг, тогда помочь в этом деле способен правильный рацион.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с возрастом обмен веществ в организме начинает замедляться, поэтому после 30 лет нужно пересмотреть свой рацион, чтобы улучшить здоровье и предотвратить набор лишнего веса. Эксперты рассказали, что стоит добавить в свое меню.

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