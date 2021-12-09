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Какие продукты приносят пользу здоровью после 40 лет

Специалисты назвали продукты, которые стоит добавить в рацион, потому что они приносят пользу здоровью после 40 лет

сегодня, 17:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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С возрастом обменные процессы в организме замедляются и могут возникнуть различные нарушения. Но поддерживать здоровье можно с помощью правильного питания. Эксперты перечислили продукты, которые стоит добавить в рацион после 40 лет.

Какие продукты приносят пользу здоровью после 40 лет

Что нужно есть после 40 лет (фото из открытых источников)

Диетологи отметили, что потребление некоторых продуктов помогает не только сохранить здоровье органов, но и омолодить их. В первую очередь, в меню нужно добавить жирные сорта рыбы, потому что в них много витаминов и полезных веществ, в частности омега-3 ненасыщенные кислоты, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Также в рацион необходимо добавить томаты, потому что они богаты ликопином — мощным антиоксидантом, который также уменьшает риск сердечных недугов и улучшает иммунную функцию. 

После 40 лет эксперты советуют употреблять брокколи, в ней много витамина А, С, Е, К, а также клетчатки, фосфора, фолиевой кислоты, магния, железа. А еще добавьте в меню батат, цельнозерновые продукты, сою, ягоды, в частности чернику. 

Напомним, что с варикозной болезнью сталкиваются до 60% населения планеты и причины ее возникновения могут быть разные. Если вы хотите предотвратить недуг, тогда помочь в этом деле способен правильный рацион.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с возрастом обмен веществ в организме начинает замедляться, поэтому после 30 лет нужно пересмотреть свой рацион, чтобы улучшить здоровье и предотвратить набор лишнего веса. Эксперты рассказали, что стоит добавить в свое меню.

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Источник: https://wworld.com.ua/health/53476
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