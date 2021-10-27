Как питаться после 30 лет, чтобы не поправиться

С возрастом обмен веществ в организме начинает замедляться, поэтому после 30 лет нужно пересмотреть свой рацион, чтобы улучшить здоровье и предотвратить набор лишнего веса. Эксперты рассказали, что стоит добавить в свое меню.

Питание после 30 лет (фото из открытых источников)

Много белка

Белок играет важную роль в питании после 30 лет, потому что способствует уменьшению жировой прослойки и отвечает за мышечную массу. Нужно следить за тем, чтобы в рационе было достаточное количество этого вещества. Обогащайте меню яйцами, рыбой, нежирным мясом.

Правильные жиры

Многие люди при похудении полностью отказываются от жиров, но этого делать не стоит. Организму необходимы жиры, чтобы нормально функционировать, а их отсутствие негативно отразится на здоровье.

Овощи

Добавьте в рацион больше овощей, потому что они являются источниками витаминов, полезных веществ и антиоксидантов. Клетчатка, которая содержится в большинстве овощей, улучшает пищеварение и способствует красивой фигуре.

Вопрос со сладким

Не стоит полностью отказываться от сладкого, если для вас это проблематично. Просто следите за тем, сколько употребляете шоколада, пирожных и других десертов, чтобы лакомства не отложились потом на ваших бедрах.

Режим питания

Пересмотрите своей режим питания. Помните, что питаться нужно регулярно, а не тогда, когда позволяет вам время. Ешьте часто, но небольшими порциями, чтобы обмен веществ работал быстро. На завтрак принимайте углеводы, на обед — углеводы и белки, на ужин — белки. Перекусывать можно орехами и фруктами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врачи-диетологи назвали самые главные ошибки в питании, которые могут ускорить процесс старения.

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