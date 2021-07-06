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Главная Новости Здоровье диета и питание Какие ошибки в питании ускоряют процесс старения
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Какие ошибки в питании ускоряют процесс старения

Врачи-диетологи рассказали о распространенных ошибках в питании, которые могут ускорить процесс старения

сегодня, 08:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих состояние здоровье. Есть продукты, способные помочь организму, а есть и те, которые могут навредить. Врачи-диетологи назвали самые главные ошибки в питании, которые могут ускорить процесс старения. 

Какие ошибки в питании ускоряют процесс старения

ошибки в питании (фото из открытых источников)

Много натрия

Американские исследователи говорят, что не стоит увлекаться продуктами, в составе которых есть много натрия, потому что избыток этого вещества в организме способен вызвать гипертонию (повышенное давление), а также повысить риск заболеваний сердца. Суточная рекомендуемая доза натрия — 2300 мл. 

Отказ от всех жиров

Не нужно отказываться от всех жиров, ведь они нужны для защиты органов и поддержания роста клеток организма. Если вы решили привести свою фигуру в порядок, тогда ограничьте употребление насыщенных жиров, которые повышают уровень "вредного" холестерина в крови. 

Избыток сахара

Сахар — еще один продукт, который нужно употреблять с особой осторожностью, потому что его избыток способен повысить давление, увеличить риск диабета, сердечных проблем и развития жировой болезни печени. 

Недостаток клетчатки

Американские ученые говорят, что дефицит клетчатки в организме может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем и привести к накоплению токсинов. Поэтому постарайтесь обогащать рацион продуктами, которые богаты этим веществом. 

Экономия на овощах и фруктах

Овощи и фрукты — ценный кладезь витаминов и полезных веществ, которые поддерживают нормальное функционирование нашего организма. Если в рационе их будет недостаточно, тогда могут возникнуть проблемы с многими системами и органами.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали четыре "золотых" принципа питания.


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Источник: https://www.livestrong.com/article/13764867-nutrition-for-longevity-mistakes/
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Обусуждения

Жора

сегодня, 07:55

2300мл натрия? 2,3л? Шта? И с каких это пор микроэлементы стали измеряться в литрах?

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