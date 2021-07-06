Какие ошибки в питании ускоряют процесс старения

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Светлана Шкурупий
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих состояние здоровье. Есть продукты, способные помочь организму, а есть и те, которые могут навредить. Врачи-диетологи назвали самые главные ошибки в питании, которые могут ускорить процесс старения.
ошибки в питании (фото из открытых источников)
Много натрия
Американские исследователи говорят, что не стоит увлекаться продуктами, в составе которых есть много натрия, потому что избыток этого вещества в организме способен вызвать гипертонию (повышенное давление), а также повысить риск заболеваний сердца. Суточная рекомендуемая доза натрия — 2300 мл.
Отказ от всех жиров
Не нужно отказываться от всех жиров, ведь они нужны для защиты органов и поддержания роста клеток организма. Если вы решили привести свою фигуру в порядок, тогда ограничьте употребление насыщенных жиров, которые повышают уровень "вредного" холестерина в крови.
Избыток сахара
Сахар — еще один продукт, который нужно употреблять с особой осторожностью, потому что его избыток способен повысить давление, увеличить риск диабета, сердечных проблем и развития жировой болезни печени.
Недостаток клетчатки
Американские ученые говорят, что дефицит клетчатки в организме может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем и привести к накоплению токсинов. Поэтому постарайтесь обогащать рацион продуктами, которые богаты этим веществом.
Экономия на овощах и фруктах
Овощи и фрукты — ценный кладезь витаминов и полезных веществ, которые поддерживают нормальное функционирование нашего организма. Если в рационе их будет недостаточно, тогда могут возникнуть проблемы с многими системами и органами.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали четыре "золотых" принципа питания.
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Жора
сегодня, 07:55
2300мл натрия? 2,3л? Шта? И с каких это пор микроэлементы стали измеряться в литрах?