Четыре «золотых» принципа питания: что важно знать

Если хотите оставаться молодыми и здоровыми, то нужно пересмотреть свой образ жизни, в частности рацион и отношение к спорту. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала о "золотых" принципах питания, которые важно знать.



Диетолог назвала золотые принципы питания (фото из открытых источников)

Насыщайте организм полезными бактериями

Обогащайте свой рацион кисломолочными продуктами, в составе которых есть пробиотики, уменьшающие интенсивность набора массы и аккумуляции жира. Также эти вещества помогают нормализовать уровень инсулина и общего холестерина в крови.

Сокращайте калорийность пищи

Отдавайте предпочтение здоровое еде, в составе которой много клетчатки, улучшающей пищеварение. Также эксперт не рекомендует есть на ночь.

Соблюдайте режим питания

Диетолог отметила, что необходимо придерживаться определенного режима питания и временных рамок, чтобы наш микробиом был здоровым. Если это будут рамки 12 часов, это будет хорошо. Если 10 часов – еще лучше. Но самые закаленные могут время от времени практиковать режим 8/16. Это когда на протяжении 8 часов вы принимаете пищу, а потом 16 часов голодаете. Такой режим запускает процесс самоочищения клеток от "мусора".

Ежедневно насыщайте организм полифенолами

В растительных продуктах содержатся полифенолы — мощные антиоксиданты, положительно влияющие на работу всего организма. Желательно, чтобы эти вещества присутствовали в рационе каждый день. Они уменьшают уровень воспаления, корректируют количество холестерина, подавляют рост клостридий, которые увеличиваются, когда мы становимся старше.

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