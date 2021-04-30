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Главная Новости Здоровье диета и питание Четыре «золотых» принципа питания: что важно знать
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Четыре «золотых» принципа питания: что важно знать

Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала о главных принципах питания, которые помогут наладить пищеварение и улучшить здоровье

30 апреля 2021, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Если хотите оставаться молодыми и здоровыми, то нужно пересмотреть свой образ жизни, в частности рацион и отношение к спорту. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала о "золотых" принципах питания, которые важно знать.

Четыре «золотых» принципа питания: что важно знать

Диетолог назвала золотые принципы питания (фото из открытых источников)

Насыщайте организм полезными бактериями

Обогащайте свой рацион кисломолочными продуктами, в составе которых есть пробиотики, уменьшающие интенсивность набора массы и аккумуляции жира. Также эти вещества помогают нормализовать уровень инсулина и общего холестерина в крови.

Сокращайте калорийность пищи

Отдавайте предпочтение здоровое еде, в составе которой много клетчатки, улучшающей пищеварение. Также эксперт не рекомендует есть на ночь.

Соблюдайте режим питания

Диетолог отметила, что необходимо придерживаться определенного режима питания и временных рамок, чтобы наш микробиом был здоровым. Если это будут рамки 12 часов, это будет хорошо. Если 10 часов – еще лучше. Но самые закаленные могут время от времени практиковать режим 8/16. Это когда на протяжении 8 часов вы принимаете пищу, а потом 16 часов голодаете. Такой режим запускает процесс самоочищения клеток от "мусора".

Ежедневно насыщайте организм полифенолами

В растительных продуктах содержатся полифенолы — мощные антиоксиданты, положительно влияющие на работу всего организма. Желательно, чтобы эти вещества присутствовали в рационе каждый день. Они уменьшают уровень воспаления, корректируют количество холестерина, подавляют рост клостридий, которые увеличиваются, когда мы становимся старше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каких принципов питания необходимо придерживаться после 35 лет. 


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Источник: https://bhub.com.ua/9-zolotyh-printsipov-pitaniya-chto-est-chtoby-byt-molodym-i-zdorovym/
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