Пять принципов правильного питания после 35 лет

С возрастом метаболизм замедляется, поэтому стоит более ответственно подходить к своему рациону питания. Если в 20 лет можно себе позволить калорийную пищу, в частности фаст-фуд и много алкоголя, то после 35 лет — этим злоупотреблять не стоит.

Как питаться после 35 лет (фото из открытых источников)

Специалисты определили пять принципов питания, которым нужно следовать после 35 лет, чтобы оставаться молодыми и здоровыми.

Пейте молоко

В молочных продуктах содержится кальций — важный элемент, поддерживающий костную систему. С возрастом нагрузка на суставы может возрастать, поэтому необходимо пополнять организм этим элементом, особенно после занятий фитнесом. Достаточно одного стакана жирного молока в день.

Откажитесь от перекусов

Частые перекусы, не связанные с чувством голода, могут привести к проблемам со здоровьем, в частности диабету. Не стоит есть за просмотром телевизора или по дороге — все это способствует выработке кортизола в организме, а он ведет к стрессу, провоцирующем ожирением.

Добавьте в рацион пробиотики

С возрастом кишечник также становится слабее, поэтому нужно поддерживать его работу с помощью пробиотиков. Воспаленный кишечник вызывать не только плохое самочувствие, но и ускоренное старение, поэтому не отказывайтесь от полезных добавок.

Забудьте про фастфуд

Конечно же, после 35 лет нужно забыть о фаст-фуде, ведь в нем много соли, насыщенных жиров, сахара, которые вредят организму. И речь идет не только о картошке фри, чизбургере, но и лапше, супах и кашах быстрого приготовления.

Средиземноморская диета

Эта диета считается одной из лучших, как для поддержания общего состояния организма, так и для похудения. Замените в рационе красное мясо белым, также добавьте в него рыбу и другие морепродукты. А вместо растительного масла используйте оливковое.

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