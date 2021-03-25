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Главная Новости Здоровье диета и питание Пять принципов правильного питания после 35 лет
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Пять принципов правильного питания после 35 лет

После 35 лет стоит пересмотреть свои пищевые привычки

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий

С возрастом метаболизм замедляется, поэтому стоит более ответственно подходить к своему рациону питания. Если в 20 лет можно себе позволить калорийную пищу, в частности фаст-фуд и много алкоголя, то после 35 лет — этим злоупотреблять не стоит.

Пять принципов правильного питания после 35 лет

Как питаться после 35 лет (фото из открытых источников)

Специалисты определили пять принципов питания, которым нужно следовать после 35 лет, чтобы оставаться молодыми и здоровыми. 

Пейте молоко

В молочных продуктах содержится кальций — важный элемент, поддерживающий костную систему. С возрастом нагрузка на суставы может возрастать, поэтому необходимо пополнять организм этим элементом, особенно после занятий фитнесом. Достаточно одного стакана жирного молока в день.

Откажитесь от перекусов

Частые перекусы, не связанные с чувством голода, могут привести к проблемам со здоровьем, в частности диабету. Не стоит есть за просмотром телевизора или по дороге — все это способствует выработке кортизола в организме, а он ведет к стрессу, провоцирующем ожирением. 

Добавьте в рацион пробиотики

С возрастом кишечник также становится слабее, поэтому нужно поддерживать его работу с помощью пробиотиков. Воспаленный кишечник вызывать не только плохое самочувствие, но и ускоренное старение, поэтому не отказывайтесь от полезных добавок.

Забудьте про фастфуд 

Конечно же, после 35 лет нужно забыть о фаст-фуде, ведь в нем много соли, насыщенных жиров, сахара, которые вредят организму. И речь идет не только о картошке фри, чизбургере, но и лапше, супах и кашах быстрого приготовления.

Средиземноморская диета

Эта диета считается одной из лучших, как для поддержания общего состояния организма, так и для похудения. Замените в рационе красное мясо белым, также добавьте в него рыбу и другие морепродукты. А вместо растительного масла используйте оливковое.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасно для здоровья однообразное питание.


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Источник: https://edinstvennaya.ua/foodstyle/foodtrends/23406-7-printsipov-pravilnogo-pitaniya-posle-35-let
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