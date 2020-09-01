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Чем опасно для здоровья однообразное питание

Однообразное питание приводит к дефициту питательных веществ

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Ежедневный рацион питания должен быть правильно сбалансированным, разнообразным и полезным. Тогда организм будет правильно функционировать и насыщаться витаминами. Но многие люди, пренебрегают этим советом и едят несколько дней подряд одну и ту же пищу. Врач-диетолог Римма Мойсенко изданию Ura рассказала, чем это грозит для здоровья.

Специалист отметила, что однообразное питание нарушает выработку важных для организма ферментов. Иммунная система на пищу, которая употребляются третий день подряд, реагирует, как на врага, покушающегося на организм. Особенно, если речь идет о белковых продуктах. Чтобы в процессе пищеварения не было сбоя, важно делать рацион максимально разнообразным (мясо, овощи, фрукты, крупы, молочные продукты и т.д.)

Чем опасно для здоровья однообразное питание

Еще врач подчеркнула, что однообразное питания сильно сказывается на фигуре, да и на здоровье в целом, потому что организм начинает испытывать дефицит питательных веществ. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что при критических сбоях в питании наш организм начинает посылать сигналы, которые не стоит игнорировать. 


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