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Главная Новости Здоровье диета и питание Как организм сигнализирует о критических сбоях в питании
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Как организм сигнализирует о критических сбоях в питании

Организм быстро реагирует на дефицит магния и других веществ

сегодня, 18:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Основой здоровья является правильно сбалансированное питание, под которым понимается совокупность процессов, связанных с потреблением пищевых веществ и их усвоением, благодаря чему обеспечивается нормальное функционирование всего организма. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, как наше тело сигнализирует о различных проблемах с пищеварением.

Хроническая усталость и постоянные скачки настроения

Как организм сигнализирует о критических сбоях в питании

В большинстве случаев такие симптомы свидетельствуют о недостатке магния. За счет Mg в человеческом организме производится энергия. Также магний улучшает выработку дофамина и серотонина. Восполнить его недостаток в организме поможет фундук и другие орехи, а также какао, морская капуста, овес и пшеничные отруби.

Трещинки на губах и в уголках рта

Также сюда входит мышечная слабость, проблемы с концентрацией внимания и усиленное выпадение волос - эти признаки указывают на дефицит витамина В2 (рибофлавина). Он помогает телу перерабатывать белки, жиры и углеводы, а также обеспечивает кислород, необходимый для выработки энергии. Для того, чтобы восполнить его запасы, следует употреблять сыр Фета, яйца, миндаль, арахис и молочные продукты.

Постоянная сухость во рту + раздражительность

Эти симптомы могут сигнализировать о нехватке в организме витамина В3 (никотиновой кислоты), который положительно действует на работу сердца и сосудов, снижая уровень "плохого" холестерина. Этого витамина много в мясе птицы, особенно куриной грудке, арахисовом масле, тунце и грибах.


Специалист отметила, что лучшей диагностикой при проблемах с питанием является сдача анализов. Но к своему организму также стоит прислушиваться. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие пищевые ловушки мешают здоровому питанию.


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