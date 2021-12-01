Эксперт рассказала, какое питание спасет от варикоза

С варикозной болезнью сталкиваются до 60% населения планеты и причины ее возникновения могут быть разные. Если вы хотите предотвратить недуг, тогда помочь в этом деле способен правильный рацион.

Как защититься от варикоза (фото из открытых источников)

Флеболог Дарина Клименко рассказала, что в группе риска, в первую очередь, находятся люди, в роду которых уже есть подобные диагнозы. Но укрепить сосуды и обеспечить максимальную защиту от варикоза можно, следуя определенным рекомендациям по питанию.

Эксперт подчеркнула, что рацион необходимо обогатить свежими фруктами и овощами, а также растительным маслом, цельнозерновым хлебом, орехами, гречкой, цитрусовыми, курагой, потому что в их составе много витамина Р, клетчатки, магния, калия, флавоноидов, которые уменьшают проницаемость стенок вен. И обязательно нужно обеспечить обильное питье – не меньше двух литров в течение дня.

А вот от алкогольных напитков, сладкой газировки, выпечки, кофе, полуфабрикатов лучше отказаться.

Однако, прежде чем пересмотреть свой рацион или начинать принимать препараты с комплексом витаминов, нужно проконсультироваться со специалистом.

Напомним, если хотите защитить себя от варикоза, откажитесь от вредных привычек, в частности курения и употребления алкогольных напитков. Кроме того, постарайтесь контролировать свой вес, чтобы нагрузка на вены не возрастала, как это бывает при ожирении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если есть проблемы с кровообращением, варикозным расширением вен, артритом, остеохондрозом – поможет мускатный орех.

Читайте также, что оливковое масло считается одним из наиболее эффективных натуральных средств лечения варикоза.

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