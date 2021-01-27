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Как оливковое масло помогает вылечить варикоз

Оливковое масло уберет неприятные симптомы

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Варикозное расширение вен является довольно распространенной проблемой, причем не только среди людей пожилого возраста. И, чтобы облегчить симптомы и остановить развитие заболевания на начальных стадиях, эксперты советуют использовать оливковое масло. Как оно работает?

Как оливковое масло помогает вылечить варикоз

(фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что при варикозном расширении вен люди обычно жалуются на усталость и тяжесть в ногах, особенно вечером. На начальных стадиях проблему можно определить по венам на голенях, потому что они набухают, а сами ноги отекают и начинают ныть. И чем больше запускать заболевание, тем серьезнее будут последствия.

Для облегчения симптомов и замедления воспалительного процесса эксперты рекомендуют использовать оливковое масло — оно считается одним из наиболее эффективных натуральных средств лечения варикоза. С его помощью улучшается кровообращение в ногах и уменьшается боль и отечность. Кроме того, оливковое масло легко впитывается в кожу, оно очищает весь организм и обеспечивает его полезными жирными кислотами омега-3.

Итак, перед сном нужно слегка нагреть оливковое масло, вымыть ноги водой и круговыми массажными движениями по направлению снизу-вверх втирать масло в кожу голеней, уделяя внимание пораженным местам. Оставьте средство на ногах, а утром смойте прохладной водой. Повторять процедуру нужно каждый день, пока не заметите улучшения.

Кроме того, не стоит забывать о лечебной физкультуре, посещении бассейна и удобной обуви. 

Напомним, что употребление оливкового масла помогает предотвратить онкологическое заболевание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что испанские ученые провели исследование и выяснили, что оливковое масло эффективно очищает артерии и усиливает положительное действие "хорошего" холестерина в крови.


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Источник: https://sovetnika.net/sovet/kak_vylechit_varikoznoe_rasshirenie_ven_s_pomoshhju_olivkovogo_masla/2019-07-22-14893
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