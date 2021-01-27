Как оливковое масло помогает вылечить варикоз

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Светлана Шкурупий
Варикозное расширение вен является довольно распространенной проблемой, причем не только среди людей пожилого возраста. И, чтобы облегчить симптомы и остановить развитие заболевания на начальных стадиях, эксперты советуют использовать оливковое масло. Как оно работает?
(фото из открытых источников)
Специалисты отметили, что при варикозном расширении вен люди обычно жалуются на усталость и тяжесть в ногах, особенно вечером. На начальных стадиях проблему можно определить по венам на голенях, потому что они набухают, а сами ноги отекают и начинают ныть. И чем больше запускать заболевание, тем серьезнее будут последствия.
Для облегчения симптомов и замедления воспалительного процесса эксперты рекомендуют использовать оливковое масло — оно считается одним из наиболее эффективных натуральных средств лечения варикоза. С его помощью улучшается кровообращение в ногах и уменьшается боль и отечность. Кроме того, оливковое масло легко впитывается в кожу, оно очищает весь организм и обеспечивает его полезными жирными кислотами омега-3.
Итак, перед сном нужно слегка нагреть оливковое масло, вымыть ноги водой и круговыми массажными движениями по направлению снизу-вверх втирать масло в кожу голеней, уделяя внимание пораженным местам. Оставьте средство на ногах, а утром смойте прохладной водой. Повторять процедуру нужно каждый день, пока не заметите улучшения.
Кроме того, не стоит забывать о лечебной физкультуре, посещении бассейна и удобной обуви.
Напомним, что употребление оливкового масла помогает предотвратить онкологическое заболевание.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что испанские ученые провели исследование и выяснили, что оливковое масло эффективно очищает артерии и усиливает положительное действие "хорошего" холестерина в крови.
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