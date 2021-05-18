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Что делать сейчас, чтобы потом не страдать от варикоза

Исследователи поделились советами, которые нужно взять во внимание, потому что они помогают избежать варикоза

сегодня, 22:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Варикоз — это весьма распространенное заболевание, которое чаще всего встречается у женщин после 40 лет. Но вместо того, чтобы лечить недуг, нужно постараться сделать все возможное, чтобы предотвратить его появление. Как это сделать?

Что делать сейчас, чтобы потом не страдать от варикоза

Профилактика варикоза (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что повлиять на генетику, возраст или пол никто не в силах, но можно изменить образ жизни. В первую очередь, займитесь физической активностью, потому что при малоподвижном образе жизни, когда человек сидит или стоит, мышцы на ногах не сокращаются, а кровь начинает скапливаться в венах. Можно заняться плаванием, ходьбой, ездой на велосипеде, бегом — тому, к чему лежит душа. Но если у вас есть предрасположенность к этому заболеванию, тогда исключите футбол, тяжелую атлетику, единоборства. 

Но одних занятий спортом, как говорят исследователи, недостаточно. Нужно каждый день делать зарядку, а в перерывах на работе менять позу, делать простые упражнения, чтобы размяться. 

Еще один важный аспект — правильный выбор обуви. Женщинам не рекомендуется каждый день ходить на каблуках, лучше выбрать ботинки с небольшим подъемом или кроссовки, а вот шпильки оставлять для особых случаев.

Также следует отказаться от вредных привычек, в частности курения и употребления алкогольных напитков. Еще постарайтесь контролировать свой вес, чтобы нагрузка на вены не возрастала, как это бывает при ожирении. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что варикоз — распространенное заболевание нижних конечностей, от которого страдает примерно пятая часть взрослого населения Земли. Если вы столкнулись с этой проблемой, вам нужно придерживаться здорового образа жизни и особое внимание уделить питанию.


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Источник: https://lifehacker.ru/profilaktika-varikoza/
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