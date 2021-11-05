Какие продукты необходимо добавить в зимний рацион

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Зимой организм более уязвим к разному роду заболеваниям, потому что может испытывать дефицит витаминов и полезных веществ. Более того, в зимний период у человека падает продуктивность. Чтобы этого не допустить, эксперты советуют включить в рацион несколько продуктов.
Чем питаться зимой (фото из открытых источников)
Питание имеет огромное значение для сохранения здоровья и поддержания должного уровня энергии. В течение зимы особенно важно заботиться о том, чтобы ваше меню было обогащено питательными веществами. Снабдить организм энергией помогут:
Сухофрукты
Сухофрукты и орехи, такие как фисташки, миндаль, инжир, грецкие орехи, кешью, богатые клетчаткой и питательными веществами. Зимой сухофрукты могут значительно улучшить вашу работоспособность.
Мед
Этот продукт может очень быстро обеспечить энергией. Наше тело быстро поглощает глюкозу из меда, а это помогает прогнать сонливость. Кроме того, мед очень полезен для иммунной системы. Его можно добавлять в напитки, домашние сладости и просто пить с теплой водой.
Фасоль
Овощ имеет огромную пищевую ценность. Фасоль богата клетчаткой и витаминами группы В, поэтому эффективно обеспечивает организм энергией и поддерживает активность в течение всего дня.
Овсянка
Овсянка является одним из лучших вариантов зимнего завтрака. Она богата клетчаткой, обладающей целым рядом полезных свойств. Ее можно есть как сладкой, если приготовить с молоком, фруктами и орехами или соленой, если дополнить ее овощами. Овес также укрепляет иммунитет и придает вам силы, столь необходимые рано утром.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые, опираясь на результаты исследования, проведенного в Великобритании, назвали продукты, способный ухудшить настроение с утра.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости