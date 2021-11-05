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Какие продукты необходимо добавить в зимний рацион

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в зимний рацион, чтобы оставаться активными

сегодня, 08:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Зимой организм более уязвим к разному роду заболеваниям, потому что может испытывать дефицит витаминов и полезных веществ. Более того, в зимний период у человека падает продуктивность. Чтобы этого не допустить, эксперты советуют включить в рацион несколько продуктов.

Какие продукты необходимо добавить в зимний рацион

Чем питаться зимой (фото из открытых источников)

Питание имеет огромное значение для сохранения здоровья и поддержания должного уровня энергии. В течение зимы особенно важно заботиться о том, чтобы ваше меню было обогащено питательными веществами. Снабдить организм энергией помогут: 

Сухофрукты

Сухофрукты и орехи, такие как фисташки, миндаль, инжир, грецкие орехи, кешью, богатые клетчаткой и питательными веществами. Зимой сухофрукты могут значительно улучшить вашу работоспособность.

Мед

Этот продукт может очень быстро обеспечить энергией. Наше тело быстро поглощает глюкозу из меда, а это помогает прогнать сонливость. Кроме того, мед очень полезен для иммунной системы. Его можно добавлять в напитки, домашние сладости и просто пить с теплой водой.

Фасоль

Овощ имеет огромную пищевую ценность. Фасоль богата клетчаткой и витаминами группы В, поэтому эффективно обеспечивает организм энергией и поддерживает активность в течение всего дня.

Овсянка

Овсянка является одним из лучших вариантов зимнего завтрака. Она богата клетчаткой, обладающей целым рядом полезных свойств. Ее можно есть как сладкой, если приготовить с молоком, фруктами и орехами или соленой, если дополнить ее овощами. Овес также укрепляет иммунитет и придает вам силы, столь необходимые рано утром.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые, опираясь на результаты исследования, проведенного в Великобритании, назвали продукты, способный ухудшить настроение с утра.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/80621
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