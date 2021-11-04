Назван продукт, который ухудшает настроение с утра

Продукты способны влиять на наше настроение. Это связано с тем, что около 90% рецепторов серотонина находится в кишечнике. Есть пища, которая улучшает наше эмоциональное состояние, а есть та, что подавляет и заставляет чувствовать себя угнетенным.

Какие продукты могут испортить настроение (фото из открытых источников)

Эксперты, опираясь на результаты опроса 2 тысяч людей из Великобритании, выяснили, какой продукт чаще всего ухудшает настроение. Респондентов спрашивали, какая пища наиболее положительно влияет на их эмоции, а также оказывает наиболее негативное влияние. Было установлено, что хуже всего на настроение людей влияют пончики.

Ученые объясняют это тем, что часто пончики едят на завтрак. Тогда они сильно поднимают уровень сахара в крови, а затем происходит его резкое падение. Пончики – это сочетание простых углеводов и жиров, которые неблагоприятно влияют на здоровье кишечника.

В списке самых плохих продуктов для кишечника оказался также алкоголь и безалкогольные газированные напитки. За ними следуют энергетики.

Напомним, что в некоторых продуктах, которые мы привыкли регулярно употреблять, содержаться компоненты, влияющие на выработку серотонина или, как его еще называют, "гормона счастья". Какая еда его подавляет?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если начали ощущать, что с вами что-то не так и грустные мысли одолевают со всё большей силой, старайтесь не оставаться в этом состоянии надолго – может затянуть. Ищите способы, которые помогут справиться с этим состоянием.

Читайте также, перепады настроения – существенный недостаток, который усложняет жизнь человека и его окружения. Чаще всего, подобное явление наблюдается у женщин, хотя и среди мужчин не редкость. О чем это свидетельствует?

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