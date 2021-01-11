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Названы продукты, понижающие настроение

Некоторые продукты не дают "гормону счастья" полноценно вырабатываться, что приводит к плохому настроению

сегодня, 14:49
Автор:

Мокрик Анастасия

Многие хотя бы раз слышали о том, что с помощью определённых продуктов можно повысить себе настроение. Однако ровно также, с помощью некоторых продуктов его можно понизить.

Названы продукты, понижающие настроение

Некоторая еда способна снизить даже самое хорошее настроение - фото: из открытых источников


Итак, в некоторых продуктах, которые мы привыкли употреблять, содержаться компоненты, влияющие на выработку серотонина или, как его еще называют, "гормона счастья".


Диетическая газировка


В таком напитке будет содержаться Аспартам (подсластитель). Обычно его используют как заменитель сахара. Однако полезного в нём мало. Этот компонент содержит в себе аминокислоту фенилиланин, которая препятствует выработке серотонина.


Фастфуд


В такой еде содержатся гидрогенизированные масла, которые приводят к нарушению баланса омега-3 в организме. Это, в свою очередь, приводит к снижению выработки "гормона счастья" на длительное время.


Мюсли


Эти хлопья содержат большое количество сахара. После того как вы их съедите, в большом количестве начнет вырабатываться серотонин. Однако уровень сахара быстро начнет падать, а вместе с ним упадет и хорошее настроение.


Маргарин


Маргарин представляет собой трансжиры. Он очень тяжело переваривается и, плюс ко всему, уничтожает серотонин. Это касается и выпечки, в которой содержится этот продукт.


Закуски

Исследования показывают, что избыток глутамата натрия, содержащегося в соленых закусках, таких как орешки, соломка, семечки и т.д. негативно влияет на серотонин. Безусловно, если употреблять их в меру, то настроение не понизится. Но любителям пожевать различные закуски за просмотром фильма стоит помнить, что это может отразиться на настроении. 


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что врачи установили новую опасность сладкой газировки, а также о 5 худших продуктах, которые нельзя есть на завтрак.



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Источник: https://www.cosmo.ru/health/diets/sploshnoe-rasstroystvo-7-produktov-kotorye-portyat-tebe-nastroenie/
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