Названы продукты, понижающие настроение

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Мокрик Анастасия
Многие хотя бы раз слышали о том, что с помощью определённых продуктов можно повысить себе настроение. Однако ровно также, с помощью некоторых продуктов его можно понизить.
Некоторая еда способна снизить даже самое хорошее настроение - фото: из открытых источников
Итак, в некоторых продуктах, которые мы привыкли употреблять, содержаться компоненты, влияющие на выработку серотонина или, как его еще называют, "гормона счастья".
Диетическая газировка
В
таком напитке будет содержаться Аспартам (подсластитель). Обычно его используют
как заменитель сахара. Однако полезного в нём мало. Этот компонент содержит в
себе аминокислоту фенилиланин,
которая препятствует выработке серотонина.
Фастфуд
В такой еде содержатся гидрогенизированные масла, которые приводят к нарушению баланса омега-3 в организме. Это, в свою очередь, приводит к снижению выработки "гормона счастья" на длительное время.
Мюсли
Эти
хлопья содержат большое количество сахара. После того как вы их съедите, в
большом количестве начнет вырабатываться серотонин. Однако уровень сахара
быстро начнет падать, а вместе с ним упадет и хорошее настроение.
Маргарин
Маргарин представляет собой трансжиры. Он очень тяжело переваривается и, плюс ко всему, уничтожает серотонин. Это касается и выпечки, в которой содержится этот продукт.
Закуски
Исследования показывают, что избыток глутамата натрия, содержащегося в соленых закусках, таких как орешки, соломка, семечки и т.д. негативно влияет на серотонин. Безусловно, если употреблять их в меру, то настроение не понизится. Но любителям пожевать различные закуски за просмотром фильма стоит помнить, что это может отразиться на настроении.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что врачи установили новую опасность сладкой газировки, а также о 5 худших продуктах, которые нельзя есть на завтрак.
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