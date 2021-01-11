Названы продукты, понижающие настроение

Многие хотя бы раз слышали о том, что с помощью определённых продуктов можно повысить себе настроение. Однако ровно также, с помощью некоторых продуктов его можно понизить.

Некоторая еда способна снизить даже самое хорошее настроение - фото: из открытых источников





Итак, в некоторых продуктах, которые мы привыкли употреблять, содержаться компоненты, влияющие на выработку серотонина или, как его еще называют, "гормона счастья".





Диетическая газировка





В таком напитке будет содержаться Аспартам (подсластитель). Обычно его используют как заменитель сахара. Однако полезного в нём мало. Этот компонент содержит в себе аминокислоту фенилиланин, которая препятствует выработке серотонина.







Фастфуд







В такой еде содержатся гидрогенизированные масла, которые приводят к нарушению баланса омега-3 в организме. Это, в свою очередь, приводит к снижению выработки "гормона счастья" на длительное время.





Мюсли





Эти хлопья содержат большое количество сахара. После того как вы их съедите, в большом количестве начнет вырабатываться серотонин. Однако уровень сахара быстро начнет падать, а вместе с ним упадет и хорошее настроение.





Маргарин







Маргарин представляет собой трансжиры. Он очень тяжело переваривается и, плюс ко всему, уничтожает серотонин. Это касается и выпечки, в которой содержится этот продукт.





Закуски

Исследования показывают, что избыток глутамата натрия, содержащегося в соленых закусках, таких как орешки, соломка, семечки и т.д. негативно влияет на серотонин. Безусловно, если употреблять их в меру, то настроение не понизится. Но любителям пожевать различные закуски за просмотром фильма стоит помнить, что это может отразиться на настроении.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что врачи установили новую опасность сладкой газировки, а также о 5 худших продуктах, которые нельзя есть на завтрак.





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