5 худших продуктов, которые нельзя есть на завтрак

Завтрак является самой важной едой дня. Здоровый завтрак включает клетчатку, белок и полезные жиры, которые дают вам энергию и заставляют вас чувствовать себя сытым. Если же съесть утром не совсем правильную пищу, то это может вызвать вялость, привести к увеличению веса и повысить риск хронических заболеваний. Для того чтобы не рисковать своим здоровьем, следует точно знать, от каких продуктов нужно отказаться хотя бы во время завтрака.

ТОП-5 продуктов, которые нельзя есть на завтрак - фото: из открытых источников

1. Сухие завтраки

Большое количество людей думает, что хлопья для завтрака — это полезный выбор для детей и взрослых. Хоть этикетка может указывать на то, что злаки являются хорошим источником питательных веществ, таких как витамин А и железа, но в сухих завтраках всё иначе. На самом деле, эти злаки подвергаются высокой переработке и содержат лишь небольшое количество цельного зерна. Сами же питательные вещества добавляются искусственно в процессе обогащения.

Кроме того, многие сухие завтраки содержат даже больше сахара, чем печенье и десерты. Добавление цельного зерна или искусственных витаминов и минералов не делает их здоровым выбором.

2. Маффины

Эти кексы сделаны из рафинированной муки, растительных масел, яиц и сахара. Единственный полезный ингредиент — яйца. Плюс ко всему, иногда кексы покрывают дополнительным сахаром или начиняют шоколадной крошкой или сухофруктами, дополнительно увеличивая их сахар и калорийность. Маффины обычно содержат рафинированную муку, рафинированные растительные масла и сахар, которые очень вредны для здоровья.

3. Фруктовый сок

Фруктовый сок — один из худших продуктов, который вы можете употреблять на завтрак, если пытаетесь избежать голода, набора веса и хронических заболеваний. Высокий уровень сахара увеличивает риск ожирения, метаболического синдрома, диабета 2 типа и других заболеваний. Даже 100% фруктовый сок содержит много сахара.

Употребление фруктового сока вызывает очень быстрое повышение уровня сахара в крови, потому что нет жира или клетчатки, замедляющих усвоение. Результирующий всплеск инсулина и падение уровня сахара в крови могут вызвать у вас чувство усталости, дрожь и чувство голода.

4. Обезжиренный йогурт с сахаром

Чаша простого греческого йогурта из цельного молока с ягодами — отличный пример здорового завтрака. Но вот контейнер с обезжиренным фруктовым йогуртом с сахаром — нет. Как правило, многие ароматизированные обезжиренные йогурты содержат больше сахара, чем сопоставимая порция мороженого.

Жир помогает вам оставаться сытым, потому что он переваривается дольше, чем углеводы, а также запускает высвобождение гормона насыщения холецистокинина. Удаление жира из молочных продуктов и добавление сахара превращает питательный завтрак в еду, от которой лучше отказаться.

5. Батончики из мюсли

Эти сладости могут показаться отличным вариантом завтрака, но зачастую они не лучше шоколадных батончиков. Хотя необработанный овес богат клетчаткой, батончики мюсли содержат в среднем всего 1–3 грамма клетчатки. Однако в них много добавленного сахара.

Содержание белка в батончиках мюсли так же, как правило, низкое, что еще раз подтверждает, что они не подходят для завтрака. Батончики мюсли обычно содержат несколько типов сахара, которые негативно влияют на уровень сахара в крови и уровень инсулина. Им также не хватает белка и клетчатки.

Таким образом, чтобы на протяжении дня чувствовать себя хорошо и не ощущать тяжести в животе, усталости, головной боли и т.д. нужно отказаться от этой вредной пищи.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что диетологи назвали продукты, которые необходимо употреблять ежедневно, а также о том, что популярный овощ оказался средством для снижения холестерина.

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