5 худших продуктов, которые нельзя есть на завтрак

Язык
Coinspot 10.01.2021
BTC/USD
40068.18
ETH/USD
1321.53
LTC/USD
177.32
НБУ 10.01.2021
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
35.10
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Завтрак является самой важной едой дня. Здоровый завтрак включает клетчатку, белок и полезные жиры, которые дают вам энергию и заставляют вас чувствовать себя сытым. Если же съесть утром не совсем правильную пищу, то это может вызвать вялость, привести к увеличению веса и повысить риск хронических заболеваний. Для того чтобы не рисковать своим здоровьем, следует точно знать, от каких продуктов нужно отказаться хотя бы во время завтрака.
ТОП-5 продуктов, которые нельзя есть на завтрак - фото: из открытых источников
1. Сухие завтраки
Большое
количество людей думает,
что хлопья для завтрака — это полезный выбор для детей и взрослых. Хоть этикетка может указывать на то, что злаки
являются хорошим источником питательных веществ, таких как витамин А и железа, но в сухих завтраках всё иначе. На самом деле, эти злаки подвергаются
высокой переработке и содержат лишь небольшое количество цельного зерна. Сами же питательные вещества
добавляются искусственно в процессе обогащения.
Кроме того, многие
сухие завтраки содержат даже больше сахара, чем печенье и десерты. Добавление
цельного зерна или искусственных витаминов и минералов не делает их здоровым
выбором.
2. Маффины
Эти кексы сделаны из рафинированной муки, растительных масел, яиц и сахара. Единственный полезный ингредиент — яйца. Плюс ко всему, иногда кексы покрывают дополнительным сахаром или начиняют шоколадной крошкой или сухофруктами, дополнительно увеличивая их сахар и калорийность. Маффины обычно содержат рафинированную муку, рафинированные растительные масла и сахар, которые очень вредны для здоровья.
3. Фруктовый сок
Фруктовый сок — один из худших продуктов, который вы можете употреблять на завтрак, если пытаетесь избежать голода, набора веса и хронических заболеваний. Высокий уровень сахара увеличивает риск ожирения, метаболического синдрома, диабета 2 типа и других заболеваний. Даже 100% фруктовый сок содержит много сахара.
Употребление
фруктового сока вызывает очень быстрое повышение уровня сахара в крови, потому
что нет жира или клетчатки, замедляющих усвоение. Результирующий всплеск
инсулина и падение уровня сахара в крови могут вызвать у вас чувство усталости,
дрожь и чувство голода.
4. Обезжиренный йогурт с сахаром
Чаша простого
греческого йогурта из цельного молока с ягодами — отличный пример здорового
завтрака. Но вот контейнер с обезжиренным фруктовым йогуртом с сахаром — нет. Как
правило, многие ароматизированные обезжиренные йогурты содержат больше сахара,
чем сопоставимая порция мороженого.
Жир помогает вам оставаться сытым, потому что он переваривается дольше, чем углеводы, а также запускает высвобождение гормона насыщения холецистокинина. Удаление жира из молочных продуктов и добавление сахара превращает питательный завтрак в еду, от которой лучше отказаться.
5. Батончики из мюсли
Эти сладости
могут показаться отличным вариантом завтрака, но зачастую они не лучше
шоколадных батончиков. Хотя необработанный овес богат клетчаткой, батончики
мюсли содержат в среднем всего 1–3 грамма клетчатки. Однако в них много
добавленного сахара.
Содержание белка
в батончиках мюсли так же, как правило, низкое, что еще раз подтверждает, что
они не подходят для завтрака. Батончики мюсли обычно содержат несколько типов
сахара, которые негативно влияют на уровень сахара в крови и уровень инсулина.
Им также не хватает белка и клетчатки.
Таким образом, чтобы на протяжении дня чувствовать себя хорошо и не ощущать тяжести в животе, усталости, головной боли и т.д. нужно отказаться от этой вредной пищи.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что диетологи назвали продукты, которые необходимо употреблять ежедневно, а также о том, что популярный овощ оказался средством для снижения холестерина..
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости