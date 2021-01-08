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Главная Новости Здоровье диета и питание Популярный овощ оказался средством для снижения холестерина
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Популярный овощ оказался средством для снижения холестерина

Этот овощ содержит также много антиоксидантов

сегодня, 08:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди жалуются на повышенный холестерин, который способен вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы. Чтобы держать этот показатель в норме, нужно следить за своим рационом питания. Эксперты выяснили, какой овощ в этом помогает.

Популярный овощ оказался средством для снижения холестерина

какой продукт снижает холестерин / фото: 1zoom

По словам специалистов, "плохой" уровень холестерина в крови эффективно помогают снижать огурцы. Несмотря на то, что в их плодах содержится 94-96% воды, этот овощ богат на витамины А, С, Е, К, а также кальций, железо, марганец, йод, натрий и магний, которые содержатся в его кожуре. 

Также огурцы содержат пектины, которые являются типом растворимой клетчатки, а она в свою очередь, улучшает пищеварение, выводит "плохой" холестерин из организма и способствует улучшению показателей здоровья сердца.

Еще этот овощ помогает при артрите, он укрепить кости и мышцы, снимает ломоту в суставах. Некоторые эксперты уверены в том, что огурцы благодаря своему "охлаждающему эффекту" способны предотвратить и снизить воспалительные процессы в организме. 

Помимо этого, в составе огурцов много антиоксидантных веществ, которые регулируют кровоток, борясь со свободными радикалами в организме. Частое употребление этого овоща помогает предотвратить многие заболевания. 

Напомним, недавно ученые заявили, что такой популярный овощ, как картофель может быть опасен при высоком давлении. И все дело в крахмале, который входит в его состав.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что цветная капуста, хоть и непримечательный, зато очень полезный овощ. И по словам экспертов, она является "ключом" к долголетию.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/diet/reasons-why-you-should-eat-cucumbers-daily/articleshow/80115311.cms
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