Популярный овощ оказался средством для снижения холестерина

Многие люди жалуются на повышенный холестерин, который способен вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы. Чтобы держать этот показатель в норме, нужно следить за своим рационом питания. Эксперты выяснили, какой овощ в этом помогает.

какой продукт снижает холестерин / фото: 1zoom

По словам специалистов, "плохой" уровень холестерина в крови эффективно помогают снижать огурцы. Несмотря на то, что в их плодах содержится 94-96% воды, этот овощ богат на витамины А, С, Е, К, а также кальций, железо, марганец, йод, натрий и магний, которые содержатся в его кожуре.

Также огурцы содержат пектины, которые являются типом растворимой клетчатки, а она в свою очередь, улучшает пищеварение, выводит "плохой" холестерин из организма и способствует улучшению показателей здоровья сердца.

Еще этот овощ помогает при артрите, он укрепить кости и мышцы, снимает ломоту в суставах. Некоторые эксперты уверены в том, что огурцы благодаря своему "охлаждающему эффекту" способны предотвратить и снизить воспалительные процессы в организме.

Помимо этого, в составе огурцов много антиоксидантных веществ, которые регулируют кровоток, борясь со свободными радикалами в организме. Частое употребление этого овоща помогает предотвратить многие заболевания.

Напомним, недавно ученые заявили, что такой популярный овощ, как картофель может быть опасен при высоком давлении. И все дело в крахмале, который входит в его состав.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что цветная капуста, хоть и непримечательный, зато очень полезный овощ. И по словам экспертов, она является "ключом" к долголетию.

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