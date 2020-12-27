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Главная Новости Здоровье диета и питание Популярный овощ оказался опасен при высоком давлении
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Популярный овощ оказался опасен при высоком давлении

Этот овощ - один из самых популярных в украинской кухне

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди страдают гипертонией (повышенным давлением), поэтому они должны тщательно следить за своим рационом питания и физической активностью. Оказалось, что картофель — всеми любимый овощ, может вызывать скачки давления, поэтому злоупотреблять им не стоит.

Популярный овощ оказался опасен при высоком давлении

какой продукт нельзя при гипертонии / фото: goodfon

Ученые из Гарвардской медицинской школы провели исследование, в котором приняло участие более 185 тысяч человек, в их рационе питания был картофель (вареный, жареный, фри и картофельное пюре). После изучения их показателей здоровья, эксперты пришли к выводу, что в участников, которые в неделю съедают 4 и более порции картофеля, риск повышенного давления был на 11% выше, чем у остальных. 

Исследователи отметили, что все дело в крахмале, который содержится в картофеле. Этот овощ имеет высокий гликемический индекс, а крахмалистые углеводы быстро превращаются в сахар в организме, вызывая резкое повышение уровня глюкозы в крови. Хотя точный механизм воздействия картофеля на артериальное давление пока не изучен.

Вместе с этим, эксперты подчеркнули, что бороться с повышенным давлением поможет свёкла. В ней много витаминов, полезных вещества и пищевых нитратов, которые приводят показатели давления в норму. 

Напомним, ученые утверждают, что эффективно бороться с гипертонией (повышенным давлением) помогает тыквенное масло. Достаточно принимать его по одной столовой ложке каждый день на протяжение месяца. Но перед этим, стоит посоветоваться со специалистом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-терапевт Эни-Олорунда Владимир Самуэлевич рассказал, как с помощью китайской техники можно снизить артериальное давление за 5 минут.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1376640/high-blood-pressure-diet-potatoes-reduced-risk
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