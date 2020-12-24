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Врачи рассказали, какое масло быстро снижает давление

Артериальное давление - важный показатель здоровья

сегодня, 21:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Врачи выяснили, что людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением) стоит употреблять тыквенное масло, оно обладает целым рядом полезных свойств, в частности приводит показатели давления в норму.

Врачи рассказали, какое масло быстро снижает давление

как снизить давление (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что польза тыквенного масла заключается в его уникальном составе. В нем много витаминов, эфирных масел, органических кислот и мощных антиоксидантов, которые улучшают работу всего организма, в том числе и сердечно-сосудистой системы. Тыквенное масло очищает стенки сосудов от "плохого" холестерина, и в целом поддерживает работу сердца. Для предупреждения высокого артериального давления, врачи рекомендуют принимать масло по 1 ст. л. через 2 часа после ужина каждый день в течение месяца. 

Кроме этого, тыквенное масло укрепляет иммунную систему, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а также полезно действует на органы зрения. 

При этом, специалисты предупреждают, что этот продукт не следует употреблять женщинам в положении, людям, склонным к аллергическим реакциям, а также тем, у кого диагностирована желчекаменная болезнь.

Но, следует помнить, что, если давление повышается регулярно, стоит обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. 

Напомним, врачи рекомендуют для профилактики гипертонии, каждое утро заниматься физическими упражнениями, хотя бы по полчаса в день. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что немецкий врач Роберт Швингер рассказал, чем грозит здоровью пониженное артериальное давление (гипотония). Также врач перечислил несколько симптомов этого состояния, при которых следует обратиться за консультацией к специалисту.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1343343/high-blood-pressure-diet-pumpkin-seed-oil-lower-hypertension-reading
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