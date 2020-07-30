kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.07.2020

BTC/USD

10947.16

ETH/USD

318.09

LTC/USD

54.47

НБУ 30.07.2020

USD/UAH

27.85

EUR/UAH

32.68

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Врач перечислил симптомы опасного для жизни низкого давления
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач перечислил симптомы опасного для жизни низкого давления

Основный симптом гипотонии - головокружение

сегодня, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Врач перечислил симптомы опасного для жизни низкого давления

Немецкий врач Роберт Швингер из клиники Вайдена опроверг мнение о том, что низкое артериальное давление, или гипотония, защищает кровеносные сосуды и органы. Об этом сообщает издание UfacityNews.

Головокружение является одним из основных признаков гипотонии. Также к симптомам относятся: нарушения зрительного восприятия, звон в ушах, обморок, головная боль, неуверенная походка, сильное сердцебиение. При обнаружении этих недомоганий следует обратиться к врачу.

Снижение давления наблюдается при алкогольной интоксикации, курении, обезвоживании, тепловом ударе, эндокринных нарушениях, сердечно-сосудистых заболеваниях, нейрогенных нарушениях (например, при диабете). Также гипотонией могут страдать молодые, высокие и очень худые женщины, которые не занимаются спортом. 

Низкое давление может увеличить риск падений и сердечного приступа. Гипотония считается нормой только при сердечной недостаточности. 

Привести давление в норму помогут отказ о курения и алкоголя, контрастный душ, больше жидкости, выносливые виды спорта, такие как быстрая ходьба и езда на велосипеде. Также следует избегать палящего солнца. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как снизить артериальное давление за пять минут.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!