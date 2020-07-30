Врач перечислил симптомы опасного для жизни низкого давления

Немецкий врач Роберт Швингер из клиники Вайдена опроверг мнение о том, что низкое артериальное давление, или гипотония, защищает кровеносные сосуды и органы. Об этом сообщает издание UfacityNews.

Головокружение является одним из основных признаков гипотонии. Также к симптомам относятся: нарушения зрительного восприятия, звон в ушах, обморок, головная боль, неуверенная походка, сильное сердцебиение. При обнаружении этих недомоганий следует обратиться к врачу.

Снижение давления наблюдается при алкогольной интоксикации, курении, обезвоживании, тепловом ударе, эндокринных нарушениях, сердечно-сосудистых заболеваниях, нейрогенных нарушениях (например, при диабете). Также гипотонией могут страдать молодые, высокие и очень худые женщины, которые не занимаются спортом.

Низкое давление может увеличить риск падений и сердечного приступа. Гипотония считается нормой только при сердечной недостаточности.

Привести давление в норму помогут отказ о курения и алкоголя, контрастный душ, больше жидкости, выносливые виды спорта, такие как быстрая ходьба и езда на велосипеде. Также следует избегать палящего солнца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как снизить артериальное давление за пять минут.

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