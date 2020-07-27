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Как снизить артериальное давление за пять минут

Артериальное давление — важнейший показатель здоровья

сегодня, 16:05 comments813
Автор:

Светлана Шкурупий
Как снизить артериальное давление за пять минут

pixabay.com

Уровень артериального давления серьезно влияет на самочувствие человека. На протяжение дня он может меняться, но резкие скачки давления указывают на наличие какой-то проблемы со здоровьем. На своей странице в Instagram врач-терапевт Эни-Олорунда Владимир Самуэлевич рассказал, как можно быстро снизить артериальное давление.

Специалист советует использовать технику китайского врача Лю Хуншена, который утверждает, что снизить кровяное давление можно с помощью энергетических точек на нашем теле. Как это сделать?

- Найдите точку, которая расположена под мочкой уха. Проведите линию, которая бы спускалась от этой точки до середины ключицы. Чтобы давление пришло в норму, эту линию стоит плавно и аккуратно поглаживать, не сдавливая. Упражнение стоит повторить 10 раз, сначала на одной стороне головы, а потом на другой.

На лице, на уровне края мочки уха есть точка, расположенная на уровне полсантиметра от уха в сторону носа. Эту точку нужно помассировать в течение 1-2 минут.  Нажимать нужно сильно, но чтобы не возникало болевых ощущений.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, при каком давлении ставится диагноз"гипертония".


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