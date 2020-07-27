Как снизить артериальное давление за пять минут

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Уровень артериального давления серьезно влияет на самочувствие человека. На протяжение дня он может меняться, но резкие скачки давления указывают на наличие какой-то проблемы со здоровьем. На своей странице в Instagram врач-терапевт Эни-Олорунда Владимир Самуэлевич рассказал, как можно быстро снизить артериальное давление.

Специалист советует использовать технику китайского врача Лю Хуншена, который утверждает, что снизить кровяное давление можно с помощью энергетических точек на нашем теле. Как это сделать?

- Найдите точку, которая расположена под мочкой уха. Проведите линию, которая бы спускалась от этой точки до середины ключицы. Чтобы давление пришло в норму, эту линию стоит плавно и аккуратно поглаживать, не сдавливая. Упражнение стоит повторить 10 раз, сначала на одной стороне головы, а потом на другой.

- На лице, на уровне края мочки уха есть точка, расположенная на уровне полсантиметра от уха в сторону носа. Эту точку нужно помассировать в течение 1-2 минут. Нажимать нужно сильно, но чтобы не возникало болевых ощущений.





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