Как снизить артериальное давление за пять минут

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Светлана Шкурупий
pixabay.comУровень артериального давления серьезно влияет на самочувствие человека. На протяжение дня он может меняться, но резкие скачки давления указывают на наличие какой-то проблемы со здоровьем. На своей странице в Instagram врач-терапевт Эни-Олорунда Владимир Самуэлевич рассказал, как можно быстро снизить артериальное давление.
Специалист
советует использовать технику китайского врача Лю Хуншена, который утверждает,
что снизить кровяное давление можно с помощью энергетических точек на нашем
теле. Как это сделать?
- Найдите
точку, которая расположена под мочкой уха. Проведите линию, которая бы
спускалась от этой точки до середины ключицы. Чтобы давление пришло в норму,
эту линию стоит плавно и аккуратно поглаживать, не сдавливая. Упражнение
стоит повторить 10 раз, сначала на одной стороне головы, а потом на другой.
- На лице, на уровне края мочки уха есть точка, расположенная на уровне полсантиметра от уха в сторону носа. Эту точку нужно помассировать в течение 1-2 минут. Нажимать нужно сильно, но чтобы не возникало болевых ощущений.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, при каком давлении ставится диагноз"гипертония".
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