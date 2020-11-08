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Что сделать утром, чтобы понизить высокое давление

Высокое давление влияет на общее самочувствие

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди страдают гипертонией, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Но помимо лекарств, снизить артериальное давление помогают физические упражнения, особенно, если уделять им по 30 минут каждый день.

Что сделать утром, чтобы понизить высокое давление

Австралийские ученые доказали это с помощью нового исследования. Участие в эксперименте взяли добровольцы в возрасте от 50 до 80 лет. Они каждое утро по полчаса тренировались на беговой дорожке с умеренной интенсивностью. 

Куратор исследования Майкл Уилер подчеркнул, что такая привычка помогает снизить показатель систолического давления на 4-9 мм рт. ст., тем самым улучшая общее самочувствие. При чем, эффект от физической активности был такой же, как и от приема лекарственных средств. Более позитивный результат был у людей, которые дополнительно устраивали вечером пешие прогулки. 

Так, что снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонии, поможет обычный и умеренный спорт. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как снизить артериальное давление буквально за пять минут.


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Источник: https://rz.com.ua/ru/content/chto-nuzhno-sdelat-s-utra-chtoby-ponizit-vysokoe-davlenie-novoe-issledovanie
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