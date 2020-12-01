Простой овощ с грядки оказался «ключом» к долголетию

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Светлана Шкурупий
В составе практические всех овощей есть витамины и полезные микроэлементы, которые поддерживают работу организма. Но есть среди них непримечательный, на первый взгляд овощ, который признали "ключом" к долголетию.
овощи / Фото: freepik.com
Ученые отметили, что свой рацион необходимо регулярно обогащать цветной капустой, которая хоть и не имеет яркого окраса, зато содержит массу ценных веществ и антиоксидантов, защищающих организм от множества заболеваний.
Благодаря сульфорафану, цветная капуста помогает нормализовать кровяное давление, снижает уровень "плохого" холестерина, тем самым поддерживая работу сердечно-сосудистой системы. Также этот доступный овощ богат на соединения, которые препятствуют повреждению клеток свободными радикалами, а значит минимизирует риск появления онкологических заболеваний.
В цветной капусте много клетчатки, витамина С, калия, магния, фолиевой кислоты, которые положительно влияют на пищеварительный процесс, "подпитывая" полезные бактерии в кишечнике, а также очищают организм от шлаков и токсинов.
При регулярном употреблении этого овоща вы заметите улучшения в работе печени, легких, мочевого пузыря, костной системы, а еще ваши волосы станут более гладкими и шелковистыми, а кожа - упругой и мягкой. Поэтому, не удивительно, что цветную капусту признали одним из овощей для долголетия, главное — правильно ее готовить, чтобы все витамины и микроэлементы в ней сохранялись и попадали в организм.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые отметили целебные свойства четырех видов чая и назвали их "ключом" к долголетию.
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