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Главная Новости Здоровье диета и питание Простой овощ с грядки оказался «ключом» к долголетию
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Простой овощ с грядки оказался «ключом» к долголетию

Этот овощ может похвастаться набором целебных свойств

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В составе практические всех овощей есть витамины и полезные микроэлементы, которые поддерживают работу организма. Но есть среди них непримечательный, на первый взгляд овощ, который признали "ключом" к долголетию.

Простой овощ с грядки оказался «ключом» к долголетию

овощи / Фото: freepik.com

Ученые отметили, что свой рацион необходимо регулярно обогащать цветной капустой, которая хоть и не имеет яркого окраса, зато содержит массу ценных веществ и антиоксидантов, защищающих организм от множества заболеваний.

Благодаря сульфорафану, цветная капуста помогает нормализовать кровяное давление, снижает уровень "плохого" холестерина, тем самым поддерживая работу сердечно-сосудистой системы. Также этот доступный овощ богат на соединения, которые препятствуют повреждению клеток свободными радикалами, а значит минимизирует риск появления онкологических заболеваний.

В цветной капусте много клетчатки, витамина С, калия, магния, фолиевой кислоты, которые положительно влияют на пищеварительный процесс, "подпитывая" полезные бактерии в кишечнике, а также очищают организм от шлаков и токсинов. 

При регулярном употреблении этого овоща вы заметите улучшения в работе печени, легких, мочевого пузыря, костной системы, а еще ваши волосы станут более гладкими и шелковистыми, а кожа -  упругой и мягкой. Поэтому, не удивительно, что цветную капусту признали одним из овощей для долголетия, главное — правильно ее готовить, чтобы все витамины и микроэлементы в ней сохранялись и попадали в организм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые отметили целебные свойства четырех видов чая и назвали их "ключом" к долголетию.


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Источник: https://food.news/2020-11-17-cauliflower-health-benefits-plus-recipe.html
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