Ежедневный напиток оказался «ключом к долголетию»

Ученые в ходе исследования выяснили, что чай — любимый многими напиток, не только помогает согреться и взбодриться, но еще обладает массой других полезных свойств. В частности, положительно действует на работу кишечника — органа долголетия.

чай | фото: Shutterstock

Автор работы, доктор Кэрри Ракстон отметила, что ежедневное употребление зеленого и черного чая, а также улуна и пуэра способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике, тем самым предотвращая онкологические заболевания и диабет.

Специалисты отметили, что секрет пользы этих сортов чая в большом количестве полифенолов — мощных антиоксидантов, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, предотвращая закупорку сосудов, а также снижают уровень сахара в крови, улучшают пищеварение и т. д.

10-дневное исследование показало, что у людей, которые пили зеленый чай каждый день по 3-4 чашки, в кишечнике повысился уровень бифидобактерий, защищающих орган от размножения болезнетворных микробов, а также участвуют в синтезе аминокислот, белков и некоторых витаминов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему именно кишечник — орган, способный предопределить продолжительность жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!