Не сердце: назван орган, который определяет срок жизни человека

Многие люди считают, что продолжительность жизни человека зависит от здоровья сердца и мозга, но современные исследователи не согласны с этим утверждением. Ученые говорят, что особенно важно беречь здоровье кишечника.

Фото: kiozk

Специалисты утверждают, что именно этот орган человека способен предопределять продолжительность жизни, а точнее количество полезных микроорганизмом, которые его населяют.

В последнее время все больше людей жалуются на метаболический синдром - комплекс нарушений обмена веществ, который повышает риск сердечных проблем, сахарного диабета, избыточного веса и других заболеваний. Он возникает в результате неправильной работы кишечника.

Эксперты говорят, что именно в этом органе сосредоточено большое количество иммунных клеток, которые помогают организму справляться с различными вирусами и патогенными микроорганизмами. Когда микрофлора кишечника меняется, точнее говоря, плохие бактерии начинают преобладать над хорошими, это отражается на состоянии всего организма: появляется аллергия, головные боли, депрессивное состояние, бессонница, усталость и т.д.

Именно поэтому стоит внимательно следить за "сигналами", которые посылает вам кишечник. Частые диареи, болевые ощущения, вздутие — эти факторы говорят о том, что есть какая-то проблема и ее нужно срочно решать с помощью врача.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как улучшить работу кишечника без таблеток.

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