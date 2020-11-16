kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.11.2020

BTC/USD

15826.87

ETH/USD

441.85

LTC/USD

61.36

НБУ 16.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Не сердце: назван орган, который определяет срок жизни человека
commentss НОВОСТИ Все новости

Не сердце: назван орган, который определяет срок жизни человека

Этот орган напрямую связан с иммунной системой

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди считают, что продолжительность жизни человека зависит от здоровья сердца и мозга, но современные исследователи не согласны с этим утверждением. Ученые говорят, что особенно важно беречь здоровье кишечника.

Не сердце: назван орган, который определяет срок жизни человека

Фото: kiozk

Специалисты утверждают, что именно этот орган человека способен предопределять продолжительность жизни, а точнее количество полезных микроорганизмом, которые его населяют. 

В последнее время все больше людей жалуются на метаболический синдром -  комплекс нарушений обмена веществ, который повышает риск сердечных проблем, сахарного диабета, избыточного веса и других заболеваний. Он возникает в результате неправильной работы кишечника.

Эксперты говорят, что именно в этом органе сосредоточено большое количество иммунных клеток, которые помогают организму справляться с различными вирусами и патогенными микроорганизмами.  Когда микрофлора кишечника меняется, точнее говоря, плохие бактерии начинают преобладать над хорошими, это отражается на состоянии всего организма: появляется аллергия, головные боли, депрессивное состояние, бессонница, усталость и т.д.

Именно поэтому стоит внимательно следить за "сигналами", которые посылает вам кишечник. Частые диареи, болевые ощущения, вздутие — эти факторы говорят о том, что есть какая-то проблема и ее нужно срочно решать с помощью врача. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как улучшить работу кишечника без таблеток.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/108932-uchjonye-nazvali-organ-cheloveka-opredelyayushchij-srok-ego-zhizni
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ