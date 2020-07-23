Как улучшить работу кишечника без таблеток

Кишечник - важнейший орган пищеварения, но его роль в организме часто недооценивают. Не многие знают о том, что кишечник влияет и на физическое и на психическое состояние человека. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Александра Гаврилова рассказала, как улучшить работу этого органа, без приема таблеток.

Специалист отметила, что нормализовать работу кишечника поможет максимальное увеличение овощей в рационе (овощи-корни, стебли, листья, а не плоды). Нужна грубая клетчатка, чтобы чистить и стимулировать стенки кишечника.

Также важно натощак в течение дня употреблять теплую воду, которая помогает разогревать кишечник и снимать спазмы. Не забывайте устраивать организму разгрузочные дни, они дают вашему кишечнику отдых и после умеренного голодания он начинает работать лучше.

Врач отметила, что важно избавиться от переедания, ведь такая привычка существенно ухудшает пищеварение и задерживает пищу в кишечнике на более длительное время.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая крупа способна нормализовать работу кишечника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!