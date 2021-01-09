Диетологи назвали продукты, которые необходимо употреблять ежедневно

Если вы добавите в свой ежедневный рацион разнообразные продукты, которые богатые питательными веществами углеводы, вы, скорее всего, заметите прилив энергии и настроения. Диетологи назвали продукты, которые рекомендуется употреблять ежедневно, чтобы зарядить свой организм энергией.

Полезные продукты, которые стоит включить в свой ежедневный рацион - фото из открытых источников

1. Сладкий картофель

Диетологи отмечают, что сладкий картофель содержит большое количество питательных веществ, в том числе и клетчатку. Особенно впечатляет содержание витамина А (более 400 % от дневной нормы) и витамина С (почти 40% от дневной нормы). Кроме того, содержание клетчатки в сладком картофеле помогает дольше сохранять чувство сытости. Также клетчатка выводит токсины из организма и поддерживает работу кишечника.

2. Киноа

Киноа — это полноценный белок растительного происхождения, что означает, что он содержит все девять незаменимых аминокислот. Из-за высокого уровня белка и сложного углеводного состава киноа содержит в себе витамины и питательные вещества, которые необходимы организму человека ежедневно. Поэтому диетологи рекомендуют употреблять в пищу киноа как можно чаще.

3. Кабачки

Этот овощ является очень полезным для здоровья, так как содержит в себе цинк, фосфор, магний, железо, кальций, калий. Кроме того, он очень богат витаминами: РР, В2, В1, С, А. Кроме того, кабачки помогают выводить из организма токсины, снижают уровень холестерина и уменьшают отёки. Ежедневное употребление этого продукта может положительно отобразиться на вашем здоровье.

Итак, если вы хотите добавить больше углеводов в свои блюда, выбирайте более сложные и питательные сорта, такие как сладкий картофель, киноа и кабачки. Благодаря таким питательным веществам, как клетчатка, а иногда и белок, эти варианты могут повлиять на ваш уровень энергии и другие важные процессы.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, какой овощ снижает холестерин, а также о 5 лучших добавках для укрепления иммунитета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!