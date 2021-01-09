Диетологи назвали продукты, которые необходимо употреблять ежедневно

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Мокрик Анастасия
Если вы добавите в свой ежедневный рацион разнообразные продукты, которые богатые
питательными веществами углеводы, вы, скорее всего, заметите прилив энергии и
настроения. Диетологи назвали
продукты, которые рекомендуется употреблять ежедневно, чтобы зарядить свой
организм энергией.
Полезные продукты, которые стоит включить в свой ежедневный рацион - фото из открытых источников
1. Сладкий картофель
Диетологи отмечают,
что сладкий картофель содержит большое количество питательных веществ, в том числе и клетчатку. Особенно
впечатляет содержание витамина А (более 400 % от дневной нормы) и витамина С (почти 40%
от дневной нормы). Кроме
того, содержание клетчатки в сладком картофеле помогает дольше сохранять
чувство сытости. Также
клетчатка выводит токсины из организма и поддерживает работу
кишечника.
2. Киноа
Киноа — это
полноценный белок растительного происхождения, что означает, что он содержит
все девять незаменимых аминокислот. Из-за высокого уровня белка и сложного
углеводного состава киноа содержит в себе витамины и питательные вещества,
которые необходимы организму человека ежедневно. Поэтому диетологи рекомендуют
употреблять в пищу киноа как можно чаще.
3. Кабачки
Этот овощ
является очень полезным для здоровья, так как содержит в себе цинк, фосфор,
магний, железо, кальций, калий. Кроме того, он очень богат витаминами: РР, В2,
В1, С, А. Кроме того, кабачки помогают выводить из организма токсины, снижают
уровень холестерина и уменьшают отёки. Ежедневное употребление этого продукта
может положительно отобразиться на вашем здоровье.
Итак, если вы хотите добавить больше углеводов в свои блюда, выбирайте более сложные и питательные сорта, такие как сладкий картофель, киноа и кабачки. Благодаря таким питательным веществам, как клетчатка, а иногда и белок, эти варианты могут повлиять на ваш уровень энергии и другие важные процессы.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, какой овощ снижает холестерин, а также о 5 лучших добавках для укрепления иммунитета.
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