Врачи установили новую опасность сладкой газировки

Сладкие газированные напитки считаются самыми вредными для организма, потому что могут привести к развитию многих заболеваний, если ими злоупотреблять. Доцент Медицинской школы Кека Кэйтлин Пейдж в ходе исследования установила еще одну опасность сладкой газировки.

чем опасна сладкая вода (фото из открытых источников)

Многие люди понимают, что в этих напитках содержится много сахара, усилителей вкуса, красителей и других химических добавок, а полезные вещества практически отсутствуют. Специалист провела исследование с участием 70 молодых людей, возраст которых становил 18-35 лет. Добровольцы каждый день употребляли напитки, в составе которых есть глюкоза или сахароза. А через 10, 35 и 120 минут после этого у них брали кровь. При этом, учитывалась масса тела, пол, а также индивидуальные характеристики организма каждого участника эксперимента.

Американские ученые выяснили, что организм добровольцев, которые регулярно употребляли напитки с сахарозой, вырабатывал меньше гормонов, подавляющих чувство голода, по сравнению с тем, когда они употребляли напитки с глюкозой.

Кека Кэйтлин Пейдж подытожила, что сладкие газированные напитки способны нарушить обмен веществ, ведь снижение уровня этих гормонов, затрудняет определение чувства сытости организмом, поэтому человек начинает регулярно переедать.

Напомним, эксперты рассказали, что будет с организмом, если ежедневно пить сладкую газированную воду: названы серьезные побочные эффекты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких напитках содержится еще больше сахара, чем в сладкой газированной воде.

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