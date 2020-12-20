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Что будет, если ежедневно пить газировку: самые опасные побочные эффекты

Исследования доказывают, что употребление банки или более в день, вероятно, является причиной многих проблем со здоровьем

сегодня, 09:05
Автор:

Елизавета Черных

Если вы пьете газировку каждый день, скорее всего, вы слышали бесчисленное количество раз, что это вредно для вашего здоровья. По мнению американских диетологов, множество проведенных исследований призваны убедить любителей газировки в особой опасности употребления напитков. Вот несколько самых опасных побочных эффектов, которые вызывает частое употребление газировки.

Что будет, если ежедневно пить газировку: самые опасные побочные эффекты

ФОТО: Из открытых источников

Увеличивается риск смерти

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Circulation, Американской кардиологической ассоциации, показало, что мужчины и женщины, которые пьют более двух газированных напитков в день, имеют на 21% повышенный риск смерти, чем те, кто пьет менее одного напитка в месяц. 

Повышается риск сердечных заболеваний

То же исследование также показало, что ежедневное употребление газированных напитков может повысить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта на 31%.

Вы будете более раздражительны

Каждый раз, когда вы выпиваете банку газировки, вы поглощаете сахар на весь день. Согласно исследованию, это заставляет ваш уровень сахара в крови взлетать примерно через 20 минут, а затем полностью падать примерно через час. В связи с этим вы можете чувствовать себя более раздражительным и уставшим. 

Вы будете набирать лишний вес 

Исследование Американского журнала клинического питания обнаружило, что женщины набирали в среднем 17 фунтов (около 8 килограмм) за 4 года, когда пили сладкие напитки. Что еще хуже, исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation, показало, что употребление газировки, подслащенной фруктозой, может привести к увеличению висцерального жира, который обволакивает жизненно важные органы.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал об ошибках, которые чаще всего допускаются при похудении. 



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Источник: https://www.eatthis.com/dangerous-side-effects-drinking-soda-every-day-science/
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