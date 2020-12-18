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Ошибки, которые чаще всего допускаются при похудении

Американские диетологи уверяют, что именно эти факторы могут мешать вам сбросить вес

сегодня, 14:01
Автор:

Елизавета Черных

Американские эксперты рекомендуют вооружиться надлежащими знаниями, чтобы достичь высоких результатов похудения. Сертифицированные диетологи рассказали об ошибках, которые допускают люди в процессе похудения. Они могут замедлять процесс снижения веса и мешать достижению цели. 

Ошибки, которые чаще всего допускаются при похудении

ФОТО: Из открытых источников

Вы балуете себя слишком часто

Если вы близки к достижению идеально веса, можете порадовать себя любым блюдом, напитком или сладостью, однако не стоит затягивать это "празднование" на длительное время, употребляя множество калорийной пищи. Диетолог Лео Кауфман предлагает вовсе заменить вознаграждение на то, "что нельзя съесть или выпить", к примеру приобрести себе то, о чем вы давно мечтали. 

Вы употребляете недостаточное количество белка 

Потребление достаточного количества белка может предотвратить разрушение мышц, но недостаточное потребление может замедлить скорость метаболизма. Простое поддержание мышечной массы поможет вашему организму быстрее сжигать калории. 

Вы полностью исключили углеводы со своего рациона

Американский диетолог Тим МакКомси уверяет, что полное сокращение потребления углеводов оставит неприятные побочные эффекты и в целом затруднит работу организму. Вы можете начать чувствовать признаки истощения, раздражительности и вялости. 

Вы недостаточно спите

Недостаток сна может значительно замедлить ваш метаболизм. Лео Кауфман подчеркивает, что в недавнем исследовании было проанализировано дневники сна более 500 участников в будние дни и обнаружено, что потеря всего лишь 30 минут сна увеличивает риск ожирения на 17 процентов.

Ранее издание "Комментарии" рассказывали об утренних привычках, которые нарушают метаболизм.  


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Источник: https://www.eatthis.com/diet-mistakes/
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