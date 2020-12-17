Утренние привычки, которые нарушают метаболизм

Метаболизм — важнейший процесс в нашем организме, который превращает потребляемые калории в энергию для жизнедеятельности. На обмен веществ влияет множество факторов, как способность усвоения пищи, физические нагрузки, полноценный сон и , конечно же, питание. Американские диетологи назвали утренние привычки, которые могут привести к нарушению метаболизма.

ФОТО: Из открытых источников

Неправильный выбор кофе

Магистр медицины и сертифицированный диетолог Эми Шапиро советует не превращать утреннюю чашку кофе в десерт: не стоить добавлять в напиток сладкие продукты, сиропы, сливки или шоколадную стружку. По ее словам, основная цель кофе по утрам — взбодрить, а не придать организму лишних калорий.

Недостаточное употребление белка

Белок должен быть частью каждого приема пищи, особенно завтрака. Он способствует наращиванию мышц и увеличивает количество сжигаемых калорий после еды на целых 35 процентов. По утверждению специалиста Эми Шапиро, больше мышц также означает, что ваш организм будет сжигать больше калорий в состоянии покоя.

Пропуск завтрака

По мнению исследователей из Университета Хоэнхайма в Германии, пропуск завтрака может увеличить риск метаболических нарушений, что в последствии может привести к развитию ожирения и диабета второго типа. Кроме того, когда вы голодны, организм перестает сжигать калории, а это значит, что метаболизм значительно замедляется.



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