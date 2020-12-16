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Диетолог раскрыла способ не набрать лишний вес за праздники

В первую очередь нужно минимизировать «вредные для кишечника привычки»

сегодня, 16:04
Автор:

Елизавета Черных

Грядут новогодние праздники, а это значит, что совсем скоро столы будут ломиться от изобилия разнообразных блюд. Известный диетолог и фитнес-тренер Вероника Ларисова, которая проживает в Сиднее, поделилась советами, как не набрать лишний вес во время новогодних праздников. 

Диетолог раскрыла способ не набрать лишний вес за праздники

ФОТО: Из открытых источников

Эксперт посоветовала в первую очередь свести к минимуму "вредные для кишечника привычки". Чтобы оставаться стройными, диетолог также рекомендует принимать холодный душ, который сможет улучшить кровообращение в организме, пищеварение, а также повлиять на улучшение качества сна.  Холодный душ также помогает похудеть, так как он генерирует тепло за счет сжигания жира.

Второе, чего советует придерживаться диетолог в период празднования, употреблять как можно больше свежих продуктов, при этом ограничивая употребление сахара и соли. По мнению Вероники Ларисовой, в "новогодний" рацион стоит также включить крахмалосодержащие продукты: овес, рис, фасоль или другие бобовые. 

Диетолог также упомянула, что полноценный сон и употребление большого количества воды также будет способствовать улучшению работы кишечника в целом.

В заключении специалист отметила важность тренировок и физической активности, ведь это также немаловажный фактор для того, чтобы хорошо выглядеть в новогодний период. 

"Те, кто регулярно тренируется с умеренной или высокой интенсивностью, имеют более разнообразную микрофлору и большее количество полезных бактерий", — отметила фитнес-тренер.  
Ранее портал "Комментарии" рассказывал о четырех продуктах, которые чаще всего становятся причиной отравления. 


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/16/diet/
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