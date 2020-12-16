Диетолог раскрыла способ не набрать лишний вес за праздники

Язык
Coinspot 16.12.2020
BTC/USD
20472.82
ETH/USD
615.47
LTC/USD
86.47
НБУ 16.12.2020
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.13
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Грядут новогодние праздники, а это значит, что совсем скоро столы будут ломиться от изобилия разнообразных блюд. Известный диетолог и фитнес-тренер Вероника Ларисова, которая проживает в Сиднее, поделилась советами, как не набрать лишний вес во время новогодних праздников.
ФОТО: Из открытых источников
Эксперт посоветовала в первую очередь свести к минимуму "вредные для кишечника привычки". Чтобы оставаться стройными, диетолог также рекомендует принимать холодный душ, который сможет улучшить кровообращение в организме, пищеварение, а также повлиять на улучшение качества сна. Холодный душ также помогает похудеть, так как он генерирует тепло за счет сжигания жира.
Второе, чего советует придерживаться диетолог в период празднования, употреблять как можно больше свежих продуктов, при этом ограничивая употребление сахара и соли. По мнению Вероники Ларисовой, в "новогодний" рацион стоит также включить крахмалосодержащие продукты: овес, рис, фасоль или другие бобовые.
Диетолог также упомянула, что полноценный сон и употребление большого количества воды также будет способствовать улучшению работы кишечника в целом.
В заключении специалист отметила важность тренировок и физической активности, ведь это также немаловажный фактор для того, чтобы хорошо выглядеть в новогодний период.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости