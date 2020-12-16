Четыре продукта, которые чаще всего становятся причиной отравления

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Ольга Чародий
Ученые проанализировали статистику отравлений за последние 20 лет и назвали топ — четыре продуктов, которые вызывают отравление чаще других. Учитываете это при покупке продуктов на новогодний стол.
ФОТО: Из открытых источников
1.Устрицы. Их нужно есть только свежими и чем дальше от моря Вы живете, тем выше риск получить отравление.
2. Черная оливка. Чаще всего это зеленые оливки, окрашенные при обработке в черный цвет глюконатом железа. Его избыток у любителей полакомиться черная оливка может вызвать отравление.
3. Копчености, колбаса и сосиски. Чаще всего их изготавливают с кодом Е — это не самые полезные пищевые добавки. Код Е позволяет продлить жизнь продукта, но качество при этом неизменно страдает.
4. Дыня и арбуз. С целью скорейшего созревания их выращивают под пленкой с применением большого количества азотных удобрений, которые токсичны для человека. Если вы любите покупать дыню и арбуз не в сезон, будьте готовы к тому, что они могут быть напичканы консервантами. Если у вас в доме маленькие несовершеннолетние дети — вдвойне нужно быть осторожными.
Напомним, "Комментарии" писали, что на данном этапе ученые пока не подтвердили , что витамин С поможет побороть Covid-19, но высокое содержание аскорбиновой кислоты в продуктах поможет укрепить иммунитет. Итак, обезопасит наш организм от различных респираторных заболеваний. Врачи заявили, что зимой нужно есть как можно больше апельсинов, потому что в их составе есть антиоксиданты, Которые помогают бороться с воспалительными процессами. Кроме того, в этом фрукте также содержится много клетчатки, которая положительно влияет на общее состояние нашего здоровья.
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