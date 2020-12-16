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Четыре продукта, которые чаще всего становятся причиной отравления

Существует ряд продуктов, от которых, по статистике, люди страдают отравлениями чаще. В разных странах лидерами по отравлений становятся определенные блюда - это зависит от традиций, экологической обстановки и гастрономических привычек

сегодня, 01:48
Автор:

Ольга Чародий

Ученые проанализировали статистику отравлений за последние 20 лет и назвали топ — четыре продуктов, которые вызывают отравление чаще других. Учитываете это при покупке продуктов на новогодний стол.

Четыре продукта, которые чаще всего становятся причиной отравления

ФОТО: Из открытых источников

1.Устрицы. Их нужно есть только свежими и чем дальше от моря Вы живете, тем выше риск получить отравление.

2. Черная оливка. Чаще всего это зеленые оливки, окрашенные при обработке в черный цвет глюконатом железа. Его избыток у любителей полакомиться черная оливка может вызвать отравление.

3. Копчености, колбаса и сосиски. Чаще всего их изготавливают с кодом Е — это не самые полезные пищевые добавки. Код Е позволяет продлить жизнь продукта, но качество при этом неизменно страдает.

4. Дыня и арбуз. С целью скорейшего созревания их выращивают под пленкой с применением большого количества азотных удобрений, которые токсичны для человека. Если вы любите покупать дыню и арбуз не в сезон, будьте готовы к тому, что они могут быть напичканы консервантами. Если у вас в доме маленькие несовершеннолетние дети — вдвойне нужно быть осторожными.

Напомним, "Комментарии" писали, что на данном этапе ученые пока не подтвердили , что витамин С поможет побороть Covid-19, но высокое содержание аскорбиновой кислоты в продуктах поможет укрепить иммунитет. Итак, обезопасит наш организм от различных респираторных заболеваний. Врачи заявили, что зимой нужно есть как можно больше апельсинов, потому что в их составе есть антиоксиданты, Которые помогают бороться с воспалительными процессами. Кроме того, в этом фрукте также содержится много клетчатки, которая положительно влияет на общее состояние нашего здоровья.

Кроме того, врач особенно не рекомендует употреблять фрукты в качестве перекуса, потому что в организме вырабатывается много инсулина. Лучше всего сочетать фрукты с йогуртом, творогом, орехами — продуктами, в которых есть белок, потому что он уменьшает всплеск глюкозы.


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Источник: https://www.fr.gov.by/upload/zdorovj/otravlenie.pdf
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