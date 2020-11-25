kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

19255.66

ETH/USD

594.97

LTC/USD

88.10

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье народная медицина Названы самые полезные фрукты, которые защитят ваши легкие зимой
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы самые полезные фрукты, которые защитят ваши легкие зимой

Эксперты перечислили фрукты, которыми следует запастись с приходом холодов

сегодня, 15:05
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты перечислили фрукты, без которых нам никак не обойтись зимой. Потому что высокое содержание в них витамина С – это лучшая защита от воспаления в холодное время года. 

Названы самые полезные фрукты, которые защитят ваши легкие зимой

Фрукты, которые защитят ваши легкие зимой. Фото: unsplash

Так, на данном этапе ученые пока не подтвердили, что витамин С поможет побороть Covid-19, но высокое содержание аскорбиновой кислоты в продуктах поможет укрепить иммунитет. Следовательно, обезопасит наш организм от различных респираторных заболеваний.

Врачи заявили, что зимой нужно есть как можно больше апельсинов, потому что в их составе есть антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалительными процессами. Кроме того, в этом фрукте также содержится много клетчатки, которая позитивно влияет на общее состояние нашего здоровья. 

Еще один не менее полезный фрукт – это гуава. Вещества, которые в нем содержатся, улучшают процесс метаболизма. 

А вот если вы будете регулярно кушать гранат, то улучшится не только общий тонус, но и вирусы станут для вас менее страшны, так как это отличное средство для борьбы с ними. Источником полезных веществ, которые придадут вам сил и энергии, является киви. А в винограде есть  соединения, которые помогают выводить из организма токсины. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые опровергли популярный миф о еде. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/128200-kakie-zimnie-frukty-mogut-zashchitit-legkie
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ