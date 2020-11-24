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Теперь можно: ученые опровергли популярный миф о еде

Главное, не когда вы кушаете, а что именно и сколько

сегодня, 14:27
Автор:

Любовь Блажко

На протяжении многих лет специалисты были уверены в том, что кушать перед сном – это плохая привычка, которая точно не приведет ни к чему хорошему, а только добавит человеку лишних килограммов. Но ученые провели новое исследование, которое доказывает нам обратное.

Теперь можно: ученые опровергли популярный миф о еде

Ученые опровергли популярный миф о еде. Фото: unsplash

Эксперты из университета Джона Хопкинса в Балтиморе провели 12-недельный эксперимент, в котором пригласили поучаствовать больше 40 добровольцев. Главная задача состояла в том, чтобы узнать, набирают ли люди лишний вес, если разрешают себя поесть перед сном.  

Для этого ученые разделили участников на две группы: первая съедала 80 процентов калорий до 13.00, а вторая – 50 процентов калорий после 5 вечера. Стоит отметить, что условия у всех были равными: участники обеих групп ели одинаковую пищу с идентичной калорийностью. Перед началом этого исследования всем измерили кровяное давление и вес, а потом повторили мерки через 4, 8 и 12 недель. 

Выяснилось, что если у человека есть несколько лишних килограммов, то здоровая и сбалансированная пища в первой половине дня не поможет ему избавиться от них. Последние анализы участников продемонстрировали, что у обеих групп снизилось артериальное давление и уменьшился вес, независимо от того, в какое время они кушали. Из этого следует вывод, что главное, не в какое время суток вы привыкли есть, а что именно и в каких пропорциях. 

Как сообщало издание "Комментарии", диетолог развеял самые популярные мифы о метаболизме. 


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Источник: https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=248751
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