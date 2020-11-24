Теперь можно: ученые опровергли популярный миф о еде

На протяжении многих лет специалисты были уверены в том, что кушать перед сном – это плохая привычка, которая точно не приведет ни к чему хорошему, а только добавит человеку лишних килограммов. Но ученые провели новое исследование, которое доказывает нам обратное.

Ученые опровергли популярный миф о еде. Фото: unsplash

Эксперты из университета Джона Хопкинса в Балтиморе провели 12-недельный эксперимент, в котором пригласили поучаствовать больше 40 добровольцев. Главная задача состояла в том, чтобы узнать, набирают ли люди лишний вес, если разрешают себя поесть перед сном.

Для этого ученые разделили участников на две группы: первая съедала 80 процентов калорий до 13.00, а вторая – 50 процентов калорий после 5 вечера. Стоит отметить, что условия у всех были равными: участники обеих групп ели одинаковую пищу с идентичной калорийностью. Перед началом этого исследования всем измерили кровяное давление и вес, а потом повторили мерки через 4, 8 и 12 недель.

Выяснилось, что если у человека есть несколько лишних килограммов, то здоровая и сбалансированная пища в первой половине дня не поможет ему избавиться от них. Последние анализы участников продемонстрировали, что у обеих групп снизилось артериальное давление и уменьшился вес, независимо от того, в какое время они кушали. Из этого следует вывод, что главное, не в какое время суток вы привыкли есть, а что именно и в каких пропорциях.

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