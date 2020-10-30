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Главная Новости Здоровье наше тело Диетолог развеял самые популярные мифы о метаболизме
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Диетолог развеял самые популярные мифы о метаболизме

Как оказалось, вопросы о разгоне метаболизма обросли большим количеством мифов

сегодня, 19:48
Автор:

Любовь Блажко

Быстрый обмен веществ способствует хорошему пищеварению и отсутствию лишних килограммов. Именно поэтому, когда вопрос касается метаболизма, то появляется огромное количество ложных убеждений. Диетолог Андрей Невский перечислил самые распространенные мифы об обмене веществ, передает издание golos.

Диетолог развеял самые популярные мифы о метаболизме

Самые популярные мифы о метаболизме. Фото: unsplash

Всем хорошо известно, что ежедневно нужно выпивать не менее 1,5 литра воды. И это действительно так, только специалист акцентирует внимание на том, что пить жидкость нужно не много, а в достаточном количестве, и вовсе не всегда речь идет только о чистой воде. 

Убеждение, что кушать нужно часто, но маленькими порциями, тоже является не совсем верным. Диетолог говорит, что людям, у которых нет проблем с работой желудочно-кишечного тракта, совсем необязательно придерживаться такого рациона. Тем более, что частые приемы пищи и перекусы могут плохо отразиться на чувствительности тканей к инсулину. 

Невский резюмирует, что замедленный обмен веществ не означает, что человек не сможет сбросить лишний вес. Тут важно думать о желаемом результате, который обязательно будет, если очень сильно этого захотеть. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как недосып влияет на метаболизм. Те, кто мало спит, любят побаловать себя вредной едой, от которой ухудшается метаболизм. Такая популярная мысль кажется многим людям верной. Но врач Георгий Сапего ее опроверг. 


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