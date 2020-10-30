Диетолог развеял самые популярные мифы о метаболизме

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Любовь Блажко
Быстрый обмен веществ способствует хорошему пищеварению и отсутствию лишних килограммов. Именно поэтому, когда вопрос касается метаболизма, то появляется огромное количество ложных убеждений. Диетолог Андрей Невский перечислил самые распространенные мифы об обмене веществ, передает издание golos.
Самые популярные мифы о метаболизме. Фото: unsplash
Всем хорошо известно, что ежедневно нужно выпивать не менее 1,5 литра воды. И это действительно так, только специалист акцентирует внимание на том, что пить жидкость нужно не много, а в достаточном количестве, и вовсе не всегда речь идет только о чистой воде.
Убеждение, что кушать нужно часто, но маленькими порциями, тоже является не совсем верным. Диетолог говорит, что людям, у которых нет проблем с работой желудочно-кишечного тракта, совсем необязательно придерживаться такого рациона. Тем более, что частые приемы пищи и перекусы могут плохо отразиться на чувствительности тканей к инсулину.
Невский резюмирует, что замедленный обмен веществ не означает, что человек не сможет сбросить лишний вес. Тут важно думать о желаемом результате, который обязательно будет, если очень сильно этого захотеть.
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