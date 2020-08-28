Как недосып влияет на метаболизм: отвечает эксперт

Люди, которые мало спят, любят побаловать себя вредной едой, от которой ухудшается метаболизм. Такая популярная мысль кажется многим людям верной. Но врач Георгий Сапего ее опроверг, передает издание panno4ka.

Эксперт уверен в том, что отсутствие сна, наоборот, не может снизить темп метаболизма. Если человек не поспал нужное количество времени, или не спал вообще, то это никак не отразится на правильном функционировании метаболизма. Взять, к примеру, молодого студента, который не спал 20 часов. Его трудно представить с лишним весом, поскольку от недосыпа и нервов ему вряд ли захочется кормить свое тело тяжелой пищей.

Фото: unsplash.

Скорее всего, студенту захочется чего-нибудь сладенького, чтобы повысить уровень глюкозы в организме. Но даже та сладкая еда, которая съедена, будет быстро переработана и расщеплена.

"Ему кусок в горло не лезет. Все такое видели. И если он бодрствовал не 16 часов, а все 20, то эти дополнительные 4 часа он не баклуши бил, а бегал или мозг напрягал. Так что вес, скорее, снизится", — считает Георгий.

Врач пришел к выводу, что в отдельных случаях отсутствие сна может послужить фактором для появления лишнего веса. Но в большинстве – недосып не снижает темп метаболизма.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!