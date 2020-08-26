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Названо продукты, ускоряющие старение

Эти продукты следует ограничить или вовсе исключить из меню

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Правильное питание - основа здоровья. Чтобы организм нормально функционировал ему нужны натуральные продукты, богатые витаминами и ценными веществами. На своей странице в Instagram диетолог Алена Коготкова рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона, потому что они ускоряют процесс старения.

Алкоголь

Названо продукты, ускоряющие старение

продукты, ускоряющие старение

Он лишает организм витаминов А, Е и С - антиоксидантов, которые необходимы для обновления клеток и укрепления костной и соединительной ткани.

Фастфуд

Все продукты, обжаренные в масле при высоких температурах, высвобождают свободные радикалы, которые ускоряют процессы старения. Они также влияют на молекулы ДНК, нарушают клеточное дыхание и способствуют снижению эластичности кожи. А потребление большого количества соли обезвоживает организм.

Белый хлеб

Взаимодействие простых сахаров с белками приводит к образованию конечных продуктов гликозирования (КПГ), главный негативный эффект которых – ускоренное старение кожи (морщины, пигментация).

Сахар

Та же самая реакция гликозирования, в результате которой страдает функция клетки и перенос кислорода к тканям становится менее эффективным. Глюкоза стимулирует кофермент mTOR, что снижает активность клеточного обновления и увеличивает уровень воспаления.

Переработанное мясо

Колбаса, сосиски, бекон – все они богаты консервантами, фосфатами, солью и усилителями вкуса. Употребление таких продуктов вызывает образование свободных радикалов, повышает выработку кожного сала и обезвоживает кожу.

Жареное

Чем выше температура обработки, тем больше образуется КПГ. Если жарите, добавляйте воду – она не дает температуре повышаться выше 100 С. Лучше готовить на пару или отваривать.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты провоцируют отечность.


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