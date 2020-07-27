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Названо продукты, которые провоцируют отечность

Эти продукты следует ограничить в рационе

сегодня, 21:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Названо продукты, которые провоцируют отечность

Отечность - проблема, с которой сталкиваются женщины разного возраста. И всему виной может быть неправильный рацион питания. На своей странице в Instagram консультант-диетолог Авраменко Евелина рассказала о том, какие продукты способны вызывать отечность.

Помидоры

Эти овощи содержит в себе соланин -  органическое вещество, которое вызывает воспаления и отечность. Так, что не стоит поддаваться его обманчивому обаянию.

Консервированные продукты

Любые консервированные продукты, даже самые, казалось бы, безобидные, такие как горошек, фасоль и пакетированные соки содержат в себе массу соли. Лучше избегать консервантов и отдавать предпочтение свежим сезонным продуктам.

Фастфуд

Гамбургеры, пицца, чипсы, соленый арахис — это всегда пища с повышенным содержанием соли и усилителями вкуса, которые значительно превышают показатели нормы. Организм вынужден компенсировать высокое содержание натрия большим количеством удерживаемой воды. Результат - отечность.

Сахар

Сладости - это главная слабость многих людей и главное наслаждение! Но содержащийся в них белый сахар - продукт, который вызывает воспалительные процессы в организме и сопутствующие отеки. Меняйте десерты на сухофрукты и радуйтесь состоянию своей кожи.

Острые блюда

Блюда, приправленные различными соусами, кетчупами, заправками и пряными приправами, также провоцируют увеличение отечности.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, каких продуктов следует избегать при изжоге.


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