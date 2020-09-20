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Какие фрукты могут плохо влиять на печень

Эти фрукты содержат много глюкозы и фруктозы

сегодня, 08:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Все мы знаем, что фрукты - ценный источник витаминов и полезных веществ, поэтому они регулярно должны присутствовать в рационе. Но некоторые из них в большом количестве могут навредить работе печени. Об этом изданию радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Какие фрукты могут плохо влиять на печень

Специалист отметила, что фрукты состоят из фруктозы и глюкозы, которые в избытке могут вызвать неалкогольную жировую болезнь печени (накопление жира, - прим. авт.). Например, в яблоках много фруктозы, а вот в абрикосах - глюкозы. Поэтому, когда человек есть регулярно яблоко или грушу, думая, что это безвредно, он ошибается. Глюкоза под действием инсулина перерабатывается в энергию и в жировые запасы, а фруктоза вся захватывается белками печени.

Врач особенно не рекомендует употреблять фрукты в качестве перекуса, потому что в организме вырабатывается много инсулина. Лучше всего сочетать фрукты с йогуртом, творогом, орехами - продуктами, в которых есть белок, потому что он уменьшает всплеск глюкозы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как чай может навредить работе сердца и печени. 


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