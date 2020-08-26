Как чай может навредить работе сердца и печени

Чай считается одним из самых популярных напитков во всем мире. О его пользе написано немало. Однако, не всегда он благоприятно влияет на организм. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, когда чай способен навредить сердцу и печени. Об этом сообщает издание Medikforum.

Специалист, ссылаясь на результаты исследования, проведенного китайскими учеными, отметила, что нельзя пить чай, который простоял 15-20 минут. На нем за это время успевает образоваться пленка, содержащая органические соединения, которые при контакте с воздухом окисляются. Такая реакция приводит к возникновению патогенных микроорганизмом, а если в чай еще добавлен сахар, тогда этот процесс происходит значительно быстрее.

Врач подчеркнула, что такой чай является источником токсинов, которые наносят серьезный удар по работе печени и сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, такой напиток может вызвать проблемы с пищеварением.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чай из черной смородины укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с различными недугами.

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