Как чай может навредить работе сердца и печени

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Светлана Шкурупий
Чай считается одним из самых популярных напитков во всем мире. О его пользе написано немало. Однако, не всегда он благоприятно влияет на организм. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, когда чай способен навредить сердцу и печени. Об этом сообщает издание Medikforum.
Специалист,
ссылаясь на результаты исследования, проведенного китайскими учеными, отметила,
что нельзя пить чай, который простоял 15-20 минут. На нем за это время успевает
образоваться пленка, содержащая органические соединения, которые при контакте с
воздухом окисляются. Такая реакция приводит к возникновению патогенных
микроорганизмом, а если в чай еще добавлен сахар, тогда этот процесс происходит
значительно быстрее.
Врач
подчеркнула, что такой чай является источником токсинов, которые наносят
серьезный удар по работе печени и сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, такой
напиток может вызвать проблемы с пищеварением.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чай из черной смородины укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с различными недугами.
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