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Какой напиток назвали самым губительным для иммунитета

Диетолог-нутрициолог Роксана Эхсани рассказала, какой напиток губительно действует на иммунную систему организма

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Те продукты и напитки, которые мы употребляем, напрямую влияют на состояние нашего здоровья. При чем, как с положительной, так и с негативной стороны. Диетолог-нутрициолог Роксана Эхсани назвала напиток, способный серьезно навредить иммунитету.

Какой напиток назвали самым губительным для иммунитета

Назван самый губительный напиток для иммунитета (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что речь идет об алкоголе, который приводит организм к обезвоживанию из-за своих диуретических свойств, а это всегда негативно влияет на иммунитет. Более того, спиртные напитки нарушают микрофлору кишечника, препятствуя нормальной работе иммунных клеток. 

Регулярное употребление алкогольных напитков с высоким содержанием сахара может "подорвать" работу многих систем и органов, а также вызвать скачки уровня глюкозы в крови. А затяжные запои наносят серьезный ущерб нервной системе человека, создавая трудности для работы сердца, сосудов и мозга. 

Если хотите поддерживать свой иммунитет, тогда эксперт советует обогатить рацион свежими овощами, фруктами, цельными злаками, в их составе много витаминов, микроэлементов и других ценных веществ.

Напомним, если хотите укрепить здоровье и предотвратить простудные заболевания, тогда добавьте в свой рацион полезные варенья. Медики определили, какое лучшее всего подходит для улучшения защитных функций организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в осенне-зимний период наш организм остро нуждается в витаминах и полезных микроэлементах, которые будут противостоять вирусам. И чтобы укрепить иммунную систему, нужно обогатить рацион правильными напитками. Какими именно?

Читайте также, врач-диетолог и генеральный директор NY Nutrition Group Лиза Московиц рассказала, какие продукты нельзя включать в завтрак.


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Источник: https://www.eatthis.com/worst-drink-for-immunity/
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