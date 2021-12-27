Какой напиток назвали самым губительным для иммунитета

Те продукты и напитки, которые мы употребляем, напрямую влияют на состояние нашего здоровья. При чем, как с положительной, так и с негативной стороны. Диетолог-нутрициолог Роксана Эхсани назвала напиток, способный серьезно навредить иммунитету.

Назван самый губительный напиток для иммунитета (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что речь идет об алкоголе, который приводит организм к обезвоживанию из-за своих диуретических свойств, а это всегда негативно влияет на иммунитет. Более того, спиртные напитки нарушают микрофлору кишечника, препятствуя нормальной работе иммунных клеток.

Регулярное употребление алкогольных напитков с высоким содержанием сахара может "подорвать" работу многих систем и органов, а также вызвать скачки уровня глюкозы в крови. А затяжные запои наносят серьезный ущерб нервной системе человека, создавая трудности для работы сердца, сосудов и мозга.

Если хотите поддерживать свой иммунитет, тогда эксперт советует обогатить рацион свежими овощами, фруктами, цельными злаками, в их составе много витаминов, микроэлементов и других ценных веществ.

Напомним, если хотите укрепить здоровье и предотвратить простудные заболевания, тогда добавьте в свой рацион полезные варенья. Медики определили, какое лучшее всего подходит для улучшения защитных функций организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в осенне-зимний период наш организм остро нуждается в витаминах и полезных микроэлементах, которые будут противостоять вирусам. И чтобы укрепить иммунную систему, нужно обогатить рацион правильными напитками. Какими именно?

Читайте также, врач-диетолог и генеральный директор NY Nutrition Group Лиза Московиц рассказала, какие продукты нельзя включать в завтрак.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!