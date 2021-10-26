logo
Русский Українська

BTC/USD

62525.77

ETH/USD

4198.86

LTC/USD

195.02

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Укрепляем иммунитет: 5 вкусных и полезных напитков
commentss НОВОСТИ Все новости

Укрепляем иммунитет: 5 вкусных и полезных напитков

Эксперты рассказали, какие полезные напитки необходимо добавить в рацион, чтобы укрепить иммунную систему

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В осенне-зимний период наш организм остро нуждается в витаминах и полезных микроэлементах, которые будут противостоять вирусам. И чтобы укрепить иммунную систему, нужно обогатить рацион правильными напитками. Какими именно?

Укрепляем иммунитет: 5 вкусных и полезных напитков

Как укрепить иммунитет (фото из открытых источников)

"Золотое" молоко 

Чтобы приготовить "золотое" молоко, вам понадобится куркума, вода, молоко и мед. Этот напиток обогащает организм витаминами С, К, В, а также магнием, кальцием, калием, железом и другими микроэлементами, которые укрепляют иммунитет и нервную систему, а также очищают организм от шлаков и токсинов. 

Витаминный коктейль с имбирем

В сезон простудных заболеваний в меню должно быть больше овощей и фруктов. Сделайте себе витаминный коктейль со шпинатом, апельсином, сельдереем и имбирем, потому что он обладает антимикробным и противовоспалительным действием.

Морковно-банановый смузи

Этот напиток также помогает укрепить иммунитет, а также он благоприятно повлияет на вашу кожу, ногти и волосы. Для приготовления смузи вам понадобится: морковь, имбирь, банан, 1/2 лимона, вода, мед.  

Клюквенно-яблочный смузи

Клюква относится к суперфудам, поэтому осенью добавляйте почаще ее в свое меню. В ягоде много витамина С и флавоноидов, укрепляющих защитные функции иммунитета.  Добавьте к ней банан, яблоко, шпинат, воду и сделайте вкусный смузи. 

Свекольный латте

Повысить иммунитет можно и с помощью свекольного латте, потому что свёкла содержит бета-каротин и каротиноиды. Для его приготовления вам понадобится мед или кленовый сироп, а также молоко и пряности (корица, имбирь и т.д.).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую кашу полезнее всего употреблять в осенне-зимний период, чтобы укрепить иммунитет.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/20091-vrag-ne-projdet-5-vkusnyh-i-poleznyh-napitkov-dlya-krepkogo-immuniteta
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!