Укрепляем иммунитет: 5 вкусных и полезных напитков

В осенне-зимний период наш организм остро нуждается в витаминах и полезных микроэлементах, которые будут противостоять вирусам. И чтобы укрепить иммунную систему, нужно обогатить рацион правильными напитками. Какими именно?

Как укрепить иммунитет (фото из открытых источников)

"Золотое" молоко

Чтобы приготовить "золотое" молоко, вам понадобится куркума, вода, молоко и мед. Этот напиток обогащает организм витаминами С, К, В, а также магнием, кальцием, калием, железом и другими микроэлементами, которые укрепляют иммунитет и нервную систему, а также очищают организм от шлаков и токсинов.

Витаминный коктейль с имбирем

В сезон простудных заболеваний в меню должно быть больше овощей и фруктов. Сделайте себе витаминный коктейль со шпинатом, апельсином, сельдереем и имбирем, потому что он обладает антимикробным и противовоспалительным действием.

Морковно-банановый смузи

Этот напиток также помогает укрепить иммунитет, а также он благоприятно повлияет на вашу кожу, ногти и волосы. Для приготовления смузи вам понадобится: морковь, имбирь, банан, 1/2 лимона, вода, мед.

Клюквенно-яблочный смузи

Клюква относится к суперфудам, поэтому осенью добавляйте почаще ее в свое меню. В ягоде много витамина С и флавоноидов, укрепляющих защитные функции иммунитета. Добавьте к ней банан, яблоко, шпинат, воду и сделайте вкусный смузи.

Свекольный латте

Повысить иммунитет можно и с помощью свекольного латте, потому что свёкла содержит бета-каротин и каротиноиды. Для его приготовления вам понадобится мед или кленовый сироп, а также молоко и пряности (корица, имбирь и т.д.).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую кашу полезнее всего употреблять в осенне-зимний период, чтобы укрепить иммунитет.

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