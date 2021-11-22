Какое варенье признано самым полезным для иммунитета

Если хотите укрепить здоровье и предотвратить простудные заболевания, тогда добавьте в свой рацион полезные варенья. Медики определили, какое лучшее всего подходит для улучшения защитных функций организма.

Названо самое полезное варенье для иммунитета (фото из открытых источников)

Варенье из черноплодной рябины

В народной медицине часто применяют плоды рябины, потому что в их составе множество витаминов и микроэлементов, которые помогают в борьбе с разными заболеваниями. Варенье из этой ягоды улучшает работу пищеварения, нормализует давление и очищает сосуды. Также черноплодная рябина укрепляет иммунную систему, защищая организм от простуды и гриппа.

Варенье из облепихи

Употребление облепихового варенья благоприятно сказывается на работе организма, ведь в его составе есть витамины А, С, В, Е, а также фитонциды и флавоноиды, которые помогают укреплять иммунитет и подавляют рост условно-патогенных микроорганизмов.

Клюквенное варенье

В холодную погоду это варенье особенно полезно, потому что богато на различные витамины, органические кислоты, антиоксиданты и другие вещества, которые помогают организму противостоять инфекционным заболеваниям. Клюква особенно полезна людям, жалующимся на проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системы.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в осенне-зимний период наш организм остро нуждается в витаминах и полезных микроэлементах, которые будут противостоять вирусам. И чтобы укрепить иммунную систему, нужно обогатить рацион правильными напитками. Какими именно?

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