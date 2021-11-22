logo

BTC/USD

58053.38

ETH/USD

4229.12

LTC/USD

214.99

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Какое варенье признано самым полезным для иммунитета
commentss НОВОСТИ Все новости

Какое варенье признано самым полезным для иммунитета

Медики определили, с помощью какого варенья можно эффективно укрепить нашу иммунную систему

сегодня, 16:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Если хотите укрепить здоровье и предотвратить простудные заболевания, тогда добавьте в свой рацион полезные варенья. Медики определили, какое лучшее всего подходит для улучшения защитных функций организма.

Какое варенье признано самым полезным для иммунитета

Названо самое полезное варенье для иммунитета (фото из открытых источников)

Варенье из черноплодной рябины

В народной медицине часто применяют плоды рябины, потому что в их составе множество витаминов и микроэлементов, которые помогают в борьбе с разными заболеваниями. Варенье из этой ягоды улучшает работу пищеварения, нормализует давление и очищает сосуды. Также черноплодная рябина укрепляет иммунную систему, защищая организм от простуды и гриппа. 

Варенье из облепихи

Употребление облепихового варенья благоприятно сказывается на работе организма, ведь в его составе есть витамины А, С, В, Е, а также фитонциды и флавоноиды, которые помогают укреплять иммунитет и подавляют рост условно-патогенных микроорганизмов. 

Клюквенное варенье

В холодную погоду это варенье особенно полезно, потому что богато на различные витамины, органические кислоты, антиоксиданты и другие вещества, которые помогают организму противостоять инфекционным заболеваниям. Клюква особенно полезна людям, жалующимся на проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системы.

Напомним, от каких продуктов лучше отказаться утром, потому что они способны навредить иммунной системе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в осенне-зимний период наш организм остро нуждается в витаминах и полезных микроэлементах, которые будут противостоять вирусам. И чтобы укрепить иммунную систему, нужно обогатить рацион правильными напитками. Какими именно?

Читайте также, какая каша укрепит иммунитет осенью.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kolobok.ua/semya/812662-mediki-nazvali-samoe-poleznoe-varene-dlya-immuniteta
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!