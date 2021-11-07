Завтрак не спроста называют самым важным приемом пищи, потому что он запускает обменные процессы в организме, повышая энергию и работоспособность. Но есть продукты, от которых лучше отказаться утром, потому что они способны навредить иммунной системе.

Какой завтрак назвали худшим для иммунитета (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Лиза Московиц отметила, что утренний прием пищи должен состоять из белков, клетчатки и полезных жиров, в ином случае, такой завтрак может ослабить иммунитет и негативно отразиться на общем состоянии здоровья.

Специалист отметила, что нельзя начинать день со сладостей, выпечки, сладких хлопьев или мюслей, а также обработанного мяса, потому что такие продукты усиливают аппетит, ухудшают концентрацию и приводят к резким перепадам настроения.

А еще одним из худших вариантов завтрака признаны бутерброды с колбасой, хоть они и являются "классикой жанра" для многих людей. Дело в том, что такой перекус утром может негативно отразиться на работе желудочно-кишечного тракта и состоянии кожи. Более того, насыщение от такой еды тоже проходит крайне быстро.

Если не хотите навредить иммунной системе и другим органам, тогда позаботьтесь о том, чтобы ваш рацион был полезным, разнообразным и насыщенным. Утром можно съесть натуральную овсянку с фруктами, авокадо, яйца, жирную рыбку.

Напомним, диетологи утверждают, что утренний прием пищи необходимо обогащать бананом, потому что в этом фрукте много клетчатки и витаминов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что завтрак должен быть не просто вкусным, но еще полезным и сытным, ведь с его помощью мы пополняем в организме запасы энергии. Если обычная яичница вам надоела, тогда можно разнообразить блюдо и сделать его более интересным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!