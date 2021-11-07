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Какой завтрак назвали худшим для иммунитета

Врач-диетолог и генеральный директор NY Nutrition Group Лиза Московиц рассказала, какие продукты нельзя включать в завтрак

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Завтрак не спроста называют самым важным приемом пищи, потому что он запускает обменные процессы в организме, повышая энергию и работоспособность. Но есть продукты, от которых лучше отказаться утром, потому что они способны навредить иммунной системе.

Какой завтрак назвали худшим для иммунитета

Какой завтрак назвали худшим для иммунитета (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Лиза Московиц отметила, что утренний прием пищи должен состоять из белков, клетчатки и полезных жиров, в ином случае, такой завтрак может ослабить иммунитет и негативно отразиться на общем состоянии здоровья. 

Специалист отметила, что нельзя начинать день со сладостей, выпечки, сладких хлопьев или мюслей, а также обработанного мяса, потому что такие продукты усиливают аппетит, ухудшают концентрацию и приводят к резким перепадам настроения. 

А еще одним из худших вариантов завтрака признаны бутерброды с колбасой, хоть они и являются "классикой жанра" для многих людей. Дело в том, что такой перекус утром может негативно отразиться на работе желудочно-кишечного тракта и состоянии кожи. Более того, насыщение от такой еды тоже проходит крайне быстро.

Если не хотите навредить иммунной системе и другим органам, тогда позаботьтесь о том, чтобы ваш рацион был полезным, разнообразным и насыщенным. Утром можно съесть натуральную овсянку с фруктами, авокадо, яйца, жирную рыбку.  

Напомним, диетологи утверждают, что утренний прием пищи необходимо обогащать бананом, потому что в этом фрукте много клетчатки и витаминов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что завтрак должен быть не просто вкусным, но еще полезным и сытным, ведь с его помощью мы пополняем в организме запасы энергии. Если обычная яичница вам надоела, тогда можно разнообразить блюдо и сделать его более интересным.


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Источник: https://www.eatthis.com/worst-breakfast-food-for-immunity/
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